Volkswagen'de bir devir sona eriyor! O modeller etkilenecek

Volkswagen, emisyon standartlarının zorlaşması ve hibrit sistemlerin yükselişiyle birlikte uzun süredir modellerinde kullandığı 3 silindirli 1.0 litrelik TSI motorları emekliye ayırmaya hazırlanıyor.

Volkswagen Grubu, on yılı aşkın süredir Polo’dan Golf’e, T-Roc’tan Leon’a kadar pek çok modelinde yer verdiği verimlilik odaklı 3 silindirli 1.0 TSI motoru için yolun sonu göründü. Gelen son bilgilere göre Alman devinin yeni stratejisi, "motor hacmini küçülme" akımından, daha büyük hacimli ancak daha verimli motorlara geçişi temsil ediyor.

NEDEN 1.0 TSI'DAN VAZGEÇİLİYOR?

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Ekinci'nin haberine göre; Volkswagen’in bu radikal kararının arkasında üç temel neden yatıyor:

Euro 7 emisyon standartlarını yakalamak için küçük motorların üzerine eklenen karmaşık filtreleme sistemleri, üretim maliyetlerini aşırı artırıyor.

1.5 litrelik 4 silindirli TSI üniteler, Mild Hybrid (hafif hibrit) ve Plug-in Hybrid (PHEV) sistemlerle çok daha uyumlu çalışıyor.

Volkswagen mühendisleri, 1.5 litrelik motorun silindir kapatma teknolojisi (ACT) sayesinde, gerçek sürüş koşullarında 1.0 litrelik motora kıyasla hem daha sessiz hem de benzer yakıt ekonomisi sunduğunu belirtiyor.

YENİ GİRİŞ SEVİYESİ: 1.5 TSI

Volkswagen 1.0 TSI motorun yerini, 1.5 ve 2.0 litrelik 4 silindirli motorlar alacak. 150 beygir güce kadar modellerde şu anda T-Roc’ta kullanılan 1.5 eTSI yer alacak. Daha yüksek güce sahip modellerde 2.0 TSI turbo benzinli motora yer verilecek.

HANGİ MODELLER ETKİLENECEK?

Düşük vergi ve ekonomik tüketim avantajıyla 14 yıldır özellikle Türkiye pazarında çokça tercih edilen motorun vedasıyla, ilk etapta Polo, T-Cross ve Taigo gibi B segmenti modellerin etkilenmesi bekleniyor. Seat ve Skoda markalarının birçok modeli de bu değişimden etkilenecek.

Marka geçtiğimiz yılda da efsanevi 2.5 litrelik 5 silindirli motorunun 2027 yılında Avrupa pazarından çekileceğini açıklamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
