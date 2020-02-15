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Volkswagen 'egzoz manipülasyonu'nda tüketicilere 830 milyon avro teklif etti

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.02.2020 09:53 | Son Güncelleme

Alman otomobil üreticisi, egzozlardaki manipülasyondan dolayı dava açan Tüketici Teşkilatları Federasyonu ile anlaşmaya varamadığını fakat davaya katılan sürücülere doğrudan 830 milyon avro teklifte bulunduğunu duyurdu.

Volkswagen 'egzoz manipülasyonu'nda tüketicilere 830 milyon avro teklif etti

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya'da egzozlardaki manipülasyondan dolayı dava açan sürücülere 830 milyon avro teklif etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Volkswagen ile Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu (VZBV) arasında olası bir anlaşmaya yönelik görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Volkswagen Yönetim Kurulu'nun söz konusu görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının şirketin müşterileri üzerinde olumsuz bir etkisi olmaması için önceden üzerinde anlaşılmış 830 milyon avroluk bir uzlaşma paketini onayladığı bildirildi.

Teklifin doğrudan davaya katılan tüketicilere yapıldığı ifade edilen açıklamada, VZBV'nin desteğini almadan uzlaşma paketinin şartlarını yerine getiren tüketicilerin tekliften yararlanabileceği belirtildi.

Açıklamada, VZBV ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeni olarak VZBV avukatlarının 50 milyon avroluk avukatlık ücreti taleplerini gösterdi.

VZBV ise yaptığı açıklamada, şirketin güvenilir bir uzlaşma sağlamaya istekli olmaması nedeniyle görüşmelerin başarısız olduğunu savunarak, Alman mahkemelerinde bir çözüm aramaya devam edileceği belirtildi.

DİZEL EMİSYONU SKANDALI

Ekim 2018’de Almanya’da Volkswagen şirketine, otomobil egzozlarındaki manipülasyonundan dolayı sürücüler adına Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu ve Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından dava açılmıştı.

Dava ile ilgili gelişmeler için internet sitesi kurulurken, yaklaşık 444 bin Alman sürücü davaya müdahil olmak için başvurmuştu.

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015, yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen, otomobil, teklif, egzoz,

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