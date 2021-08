Volkswagen Golf, Polo fiyatları ne kadar? Volkswagen Polo ve Yeni Golf 2021 güncel fiyat Listesi…

Polo ve Golf, otomobil piyasanın hatırı sayılır satış rakamlarına ulaşan spor tasarımlı araç modelleri arasında yer alıyor. Volkswagen teknolojisi ve konforunu her durumda gösteren araçlar kendi segmentlerinin en iyi araçlarından biri. B segmenti lider otomobillerinden biri olan Polo, 2021 modellerinde benzinli ve dizel motorlarla alıcılarını bekliyor. Yenilenmiş imajı ile Yeni Golf, C segmenti araçlar arasında en çok satan modellerden. Otomatik ve manuel şanzıman seçenekleri dizel ve benzinli motorlar ile 2021 Golf modellerinde yer alıyor. Her iki araçta donanım paketlerinin sunduğu özelliklerin yanı sıra opsiyonel metalik renk ve açılabilir panoramik cam tavan mevcut. Kalitesi ve konforu ile dikkat çeken Volkswagen Polo ve Yeni Golf satış fiyatları donanım özelliklerine göre çeşitleniyor.

YENİ GOLF FİYATLARI

DSG ve manuel vites seçeneği ile satışa çıkan Yeni Golf üç farklı donanım paketi ile alıcılarını bekliyor. Küçük aileler ve gençler tarafından sıklıkla tercih edilen Golf, güncel teknolojiye ayak uyduran özellikleri ile konforlu ve üst düzey bir sürüş deneyimi sunuyor. LED farlar, yenilenen ön ızgara ve yuvarlatılmış köşe tasarımları araca modern bir hava katıyor. R-Line, Style ve Life donanım paketleri ile satışa sunulan Golf, anahtarsız çalıştırma, LED far takımı ve 10 in ekran gibi özelliklere sahip. Spor paket olarak geliştirilen R-Line donanım paketinde araç direksiyonu, ön arka tampon ve pedallar R-Line logosu bulunuyor. Spor direksiyon tasarımı, sürüş profili ve dijital gösterge gibi özellikler R-Line paketinde mevcut.

Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression 289.200 TL

Golf 1.0 TSI 110 PS DGS Life 361.000 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DGS Style 398.000 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DGS R-Line 419.900 TL

Golf 1.5 eTSI 150 PS DGS Style 436.400 TL

Golf 1.5 eTSI 150 PS DGS R-Line 458.200 TL

VOLKSWAGEN POLO 2021 FİYAT LİSTESİ

B segmenti modellerin iddialı isimlerinden olan Volkswagen Polo, 80 ve 90 PS motor seçenekleri ile 2021 pazarında yerini alıyor. Düşük yakıt tüketimi ile memnun edici verilere sahip 2021 Polo modelinde üç farklı donanım paketi mevcut. Trendline, Comfortline ve Highline donanım paketleri satış bedellerini etkiliyor. 2021 Polo’nun en dolu versiyonu Highline paketinde benzinli otomatik vites seçeneği ile araç satın almak isteyenlerin karşısına çıkıyor. Orta segmente hitap eden Comfortline donanım paketinde manuel ve otomatik vites alternatifleri görülüyor. 80 PS manuel vites Polo ise başlangıç paketi olan Trendline donanım paketinde bulunuyor.

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 216.200 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline 224.400 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline 226.400 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline 329.000 TL