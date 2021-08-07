FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Volkswagen Golf, Polo fiyatları ne kadar? Volkswagen Polo ve Yeni Golf 2021 güncel fiyat Listesi…

Volkswagen Golf, Polo fiyatları ne kadar? Volkswagen Polo ve Yeni Golf 2021 güncel fiyat Listesi…

07.08.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkswagen ailesinin en popüler iki aracı olan Polo ve Golf, yenilenen tasarımı ile pazara hızlı bir giriş yaptı. Hatchback tasarımı ile geniş bir kitleye hitap eden araçlar benzin ve dizel yakıt seçeneklerine sahip. Manuel ve otomatik vites seçeneği sunan Yeni Golf ve 2021 Polo modeli, tasarım ve konfor özellikleriyle rakiplerinin önüne geçiyor. Aracını değiştirmek ve yeni araç satın almak isteyenlerin yakından takip ettiği Polo ve Golf donanım paketlerine göre farklı fiyat seçeneklerine sahip.

Volkswagen Golf, Polo fiyatları ne kadar? Volkswagen Polo ve Yeni Golf 2021 güncel fiyat Listesi…

Polo ve Golf, otomobil piyasanın hatırı sayılır satış rakamlarına ulaşan spor tasarımlı araç modelleri arasında yer alıyor. Volkswagen teknolojisi ve konforunu her durumda gösteren araçlar kendi segmentlerinin en iyi araçlarından biri. B segmenti lider otomobillerinden biri olan Polo, 2021 modellerinde benzinli ve dizel motorlarla alıcılarını bekliyor. Yenilenmiş imajı ile Yeni Golf, C segmenti araçlar arasında en çok satan modellerden. Otomatik ve manuel şanzıman seçenekleri dizel ve benzinli motorlar ile 2021 Golf modellerinde yer alıyor. Her iki araçta donanım paketlerinin sunduğu özelliklerin yanı sıra opsiyonel metalik renk ve açılabilir panoramik cam tavan mevcut. Kalitesi ve konforu ile dikkat çeken Volkswagen Polo ve Yeni Golf satış fiyatları donanım özelliklerine göre çeşitleniyor.

YENİ GOLF FİYATLARI

DSG ve manuel vites seçeneği ile satışa çıkan Yeni Golf üç farklı donanım paketi ile alıcılarını bekliyor. Küçük aileler ve gençler tarafından sıklıkla tercih edilen Golf, güncel teknolojiye ayak uyduran özellikleri ile konforlu ve üst düzey bir sürüş deneyimi sunuyor. LED farlar, yenilenen ön ızgara ve yuvarlatılmış köşe tasarımları araca modern bir hava katıyor. R-Line, Style ve Life donanım paketleri ile satışa sunulan Golf, anahtarsız çalıştırma, LED far takımı ve 10 in ekran gibi özelliklere sahip. Spor paket olarak geliştirilen R-Line donanım paketinde araç direksiyonu, ön arka tampon ve pedallar R-Line logosu bulunuyor. Spor direksiyon tasarımı, sürüş profili ve dijital gösterge gibi özellikler R-Line paketinde mevcut.

Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression 289.200 TL
Golf 1.0 TSI 110 PS DGS Life 361.000 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DGS Style 398.000 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DGS R-Line 419.900 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DGS Style 436.400 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DGS R-Line 458.200 TL

VOLKSWAGEN POLO 2021 FİYAT LİSTESİ

B segmenti modellerin iddialı isimlerinden olan Volkswagen Polo, 80 ve 90 PS motor seçenekleri ile 2021 pazarında yerini alıyor. Düşük yakıt tüketimi ile memnun edici verilere sahip 2021 Polo modelinde üç farklı donanım paketi mevcut. Trendline, Comfortline ve Highline donanım paketleri satış bedellerini etkiliyor. 2021 Polo’nun en dolu versiyonu Highline paketinde benzinli otomatik vites seçeneği ile araç satın almak isteyenlerin karşısına çıkıyor. Orta segmente hitap eden Comfortline donanım paketinde manuel ve otomatik vites alternatifleri görülüyor. 80 PS manuel vites Polo ise başlangıç paketi olan Trendline donanım paketinde bulunuyor.

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 216.200 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline 224.400 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline 226.400 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline 329.000 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geçtiğimiz yıl yasak kapsamına alınmıştı! Yasak kalktıGeçtiğimiz yıl yasak kapsamına alınmıştı! Yasak kalktı
Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"
İşte Caravelle güncel fiyat listesi…İşte Caravelle güncel fiyat listesi…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Bolu’da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı

Bolu’da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı

Kahve fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Kahve fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Bir bakışta anlıyor! Bu incinin gramı altından 4 kat daha pahalı

Bir bakışta anlıyor! Bu incinin gramı altından 4 kat daha pahalı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türk Hava Kurumu 44 taşınmazını satışa çıkardı

Türk Hava Kurumu 44 taşınmazını satışa çıkardı

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.