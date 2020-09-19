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Volkswagen'in yeni crossover'ı Taos geliyor!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.09.2020 10:41 | Son Güncelleme

Volkswagen'in yeni crossover modeli yakında yola çıkacak. Volkswagen Taos için haberler gelmeye başladı.

Volkswagen'in yeni crossover'ı Taos geliyor!

Volkswagen'in yeni crossover modeli yakında yola çıkacak. Volkswagen Taos modeli, markanın gelecek planlarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Yakında Volkswagen Taos gündemden düşmeyecek gibi görünüyor. Volkswagen Taos hakkında edinilen son bilgiler şöyle...

YENİ CROSSOVER: VOLKSWAGEN TAOS

Volkswagen Taos modeli, epeydir konuşulan bir projenin ürünü. Marka, Volkswagen Tiguan altında bir model konumlandırmayı planlıyor ve crossover pazarında yer edinmek istiyordu. Bu anlayışla ve Volkswagen ID projesi de başarılı olduktan sonra yeni crossover projesi için çalışmaya başladı. Bakalım Volkswagen Taos hakkında detaylar neler?

VOLKSWAGEN TAOS HAKKINDA

Bilindiği üzere Volkswagen markası bir süredir elektrikli modeller üzerinde çalışıyor. Özellikle Volkswagen ID serisi için ciddi bir yatırım ve mesai harcanıyor. Bu çalışmalar sürerken bir yandan da kompakt SUV ya da crossover model için detaylı bir çalışma süreci devam ediyordu.

ADINI KIZILDERİLİ KASABASINDAN ALDI

Markanın bu model ile ilk hedef kitlesi, Kuzey Amerika pazarı. İşte tam da bu nedenle Volkswagen Taos'un adı Kuzey Amerika'daki bir kasabadan geliyor. Kızılderili kasabası olan Taos'dan asını alan model, kompakt, arazi kabiliyeti olan konforlu bir otomobil olarak pazarda yerini alacak.

YENİ VW TAOS'UN ÖZELLİKLERİ

Yeni VW Taos'un özellikleri konusunda çok detaylı bilgiye sahip değiliz. Ancak sanatsal bir tasarım anlayışı ile ekonomik sürüş ve çevreci olma özelliklerini öne çıkaracağını biliyoruz. Özellikle adını aldığını 1000 yıllık yaşam alanı gibi yerlerin önemine vurgu yaparak çevreye ve insana saygılı olmayı önemsiyor.

HEİN SCHAFER'IN VW TAOS AÇIKLAMASI

Hein Schafer; “ Volkswagen ailesinin en yeni üyesinin adını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Arabanın doğasını somutlaştıran bir isim seçmek bizim için çok önemliydi. Taos bu noktada muhteşem bir uyum sergiliyor. Taos şehri sanata, tasarıma ve harika yemekleri en az bir metropol kadar önem veren küçük bir şehir.” ifadelerine yer verdi. Taos Belediye Başkanı Dan Barrone ise; “Volkswagen’in araçlarına Taos kasabasının adını vermesinden heyecan duyuyoruz. Topluluğumuzun zengin tarihini ve kültürünü Volkswagen ile paylaşmak harika bir fırsat.” dedi.

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