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Volkswagen karşı liderliğini pekiştirdi! Toyota 2023'te 'dünyanın en çok araç satan üreticisi' unvanını korudu

30.01.2024 09:39 | Son Güncelleme:
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Toyota 2023'te 'dünyanın en çok araç satan üreticisi' olarak küresel satışlardaki liderliğini dördüncü yıla taşıdı. Şirket 2023 yılında küresel düzeyde 11,23 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Volkswagen karşı liderliğini pekiştirdi! Toyota 2023'te 'dünyanın en çok araç satan üreticisi' unvanını korudu

Toyota Motor, geçen yıl küresel satışlardaki liderliğini bir kez daha koruduğunu açıkladı.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamada, şirketin 2023’ye ilişkin araç satış ve imalat verileri paylaşıldı. Buna göre Japon üretici firma, 2023 yılında küresel düzeyde 11,23 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Önceki yıla kıyasla yüzde 7,2 yükselen bu satışlar, firmanın şimdiye kadarki en yüksek araç satışı oldu.

Hibrit modellerin satışı yüzde 31,4 artışla 3,42 milyona; elektrikli modellerin satışı ise 4 kattan fazla artışla 104 bin 18'e yükseldi.

Araç satışlarına, Toyota grubundan mini araç üreticisi Daihatsu ile kamyonet üreticisi Hino satışları da dahil edildi.

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4 YILDIR LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Firmanın açıklamasında, "En yüksek satışları elde etmek hedefimiz değil. Güvenlik ve kalite birinci önceliğimiz." denildi.

Resmi Kyodo ajansı, Japon firmanın en büyük rakibi Volkswagen AG'nin 2023'te 9,24 milyon araç sattığını aktardı. Böylelikle Volkswagen'e karşı liderliğini pekiştiren Toyota, küresel satışlardaki liderliğini dördüncü yıla taşıdı.

Toyota Motor, 2023 yılında küresel araç üretimini yüzde 8,6 artırarak 11,52 milyona yükseltti. Üretim artışına Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya içinde artan taleplerin olumlu etkisi yansıdı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Toyota
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