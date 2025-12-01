Volkswagen Polo modellerinin son fiyatları belli oldu!

Otomobil sektörünün önde gelen isimlerinden olan Volkwagen'in en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri olan Polo'nun fiyatları ne kadar? Sıfır araba almak isteyenler markaların fiyatlarını araştırıyor. Öne çıkan otomobil markalarından biri de Volkswagen.
Şehir kullanımına uyumu ile dikkatleri çeken Polo modelinin fiyatı ise merak ediliyor. İşte Volkswagen'in öne çıkan Polo modelinin fiyatları...
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
- Anahtar Teslim Fiyatı: 1.765.000 TL
- Net FiyaTI: 836.007 TL
- ÖTV (%75) (%80): 627.005 TL
- KDV (%20): 292.602 TL
- Motorlu Taşıtlar Vergisi: 2.901 TL
- Trafik - Tescil ve Ruhsat İşlemleri Resmi Bedelleri: 3.148 TL
- Trafik Tescil ve Ruhsat İşlemleri Hizmet Bedeli: 3.335 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
- Anahtar Teslim Fiyatı: 1.985.000 TL
- Net Fiyat: 914.636 TL
- ÖTV (%75) (%80): 731.709 TL
- KDV (%20): 329.269 TL
- Motorlu Taşıtlar Vergisi: 2.901 TL
- Trafik - Tescil ve Ruhsat İşlemleri Resmi Bedelleri: 3.148 TL
- Trafik Tescil ve Ruhsat İşlemleri Hizmet Bedeli: 3.335 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life
- Anahtar Teslim Fiyatı: 2.130.000 TL
- Net Fiyat: 981.766 TL
- ÖTV (%75) (%80): 785.412 TL
- KDV (%20): 353.435 TL
- Motorlu Taşıtlar Vergisi: 2.901 TL
- Trafik - Tescil ve Ruhsat İşlemleri Resmi Bedelleri: 3.148 TL
- Trafik Tescil ve Ruhsat İşlemleri Hizmet Bedeli: 3.335 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style
- Anahtar Teslim Fiyatı: 2.572.000 TL
- Net Fiyat: 1.123.953 TL
- ÖTV (%75) (%80): 1.011.558 TL
- KDV (%20): 427.102 TL
- Motorlu Taşıtlar Vergisi: 2.901 TL
- Trafik - Tescil ve Ruhsat İşlemleri Resmi Bedelleri: 3.148 TL
- Trafik Tescil ve Ruhsat İşlemleri Hizmet Bedeli: 3.335 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum