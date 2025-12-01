Volkswagen Polo modellerinin son fiyatları belli oldu!

Otomobil sektörünün önde gelen isimlerinden olan Volkwagen'in en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri olan Polo'nun fiyatları ne kadar? Sıfır araba almak isteyenler markaların fiyatlarını araştırıyor. Öne çıkan otomobil markalarından biri de Volkswagen.

Şehir kullanımına uyumu ile dikkatleri çeken Polo modelinin fiyatı ise merak ediliyor. İşte Volkswagen'in öne çıkan Polo modelinin fiyatları...

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression



Anahtar Teslim Fiyatı: 1.765.000 TL

Net FiyaTI: 836.007 TL

ÖTV (%75) (%80): 627.005 TL

KDV (%20): 292.602 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi: 2.901 TL

Trafik - Tescil ve Ruhsat İşlemleri Resmi Bedelleri: 3.148 TL

Trafik Tescil ve Ruhsat İşlemleri Hizmet Bedeli: 3.335 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life



Anahtar Teslim Fiyatı: 1.985.000 TL

Net Fiyat: 914.636 TL

ÖTV (%75) (%80): 731.709 TL

KDV (%20): 329.269 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi: 2.901 TL

Trafik - Tescil ve Ruhsat İşlemleri Resmi Bedelleri: 3.148 TL

Trafik Tescil ve Ruhsat İşlemleri Hizmet Bedeli: 3.335 TL



Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life



Anahtar Teslim Fiyatı: 2.130.000 TL

Net Fiyat: 981.766 TL

ÖTV (%75) (%80): 785.412 TL

KDV (%20): 353.435 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi: 2.901 TL

Trafik - Tescil ve Ruhsat İşlemleri Resmi Bedelleri: 3.148 TL

Trafik Tescil ve Ruhsat İşlemleri Hizmet Bedeli: 3.335 TL



Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style

