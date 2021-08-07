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Volkswagen Touareg, Tiguan ve Tiguan Allspace fiyatları! Touareg, Tiguan ve Tiguan Allspace fiyatları ne kadar?

07.08.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkswagen Touareg, Tiguan ve Tiguan Allspace sınıfının iddialı modelleri arasında yer alıyor. SUV kategorisinin popüler araçlarından olan Volkswagen Touareg, Tiguan ve Tiguan Allspace fiyatları donanım paketleri ve teknik özelliklerine göre değişiyor. Yenilenen tasarımı ile modern bir görünüme alıcılarının karşısına çıkan Volkswagen SUV modelleri, araç satın almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Yüksek motor hacmi, benzin ve dizel yakıt özellikleri ile geniş bir kitleye hitap ediyor.

Volkswagen Touareg, Tiguan ve Tiguan Allspace fiyatları! Touareg, Tiguan ve Tiguan Allspace fiyatları ne kadar?

Alman otomotiv devi Volkswagen, SUV modellerinde rakiplerine fark atan özellikler sunuyor. Markanın en büyük SUV aracı olan Touareg 3.0 motor hacmi ile dikkat çekiyor. 11 farklı renk seçeneği ile satışa sunulan Touareg, dizel motora sahip. 2021 model Touareg modellerini Tiptronic otomatik vites ile tasarlandı. Makyajlı tasarımları ile dikkat çeken Tiguan ve Tiguan Allspace, C sınıfı SUV araçların arasındaki popülerliğini koruyor. 2021 Tiguan, 1.5 TSI ve 2.0 TDI 4Motion motor seçeneklerine sahip. Tiguan’dan biraz daha uzun ve 7 koltuğu olan Tiguan Allspace, 2021 tasarımında makyajlı bir görünüme sahip. Tiguan ve Tiguan Allspace farklı donanım özellikleri ile satışa çıktı. İşte güncel Tiguan, Tiguan Allspace ve Touareg fiyatları...

2021 VOLKSWAGEN TOUAREG FİYATLARI

En büyük suv modellerinden biri olan Volkswagen Touareg, 3.0 TDI motoru ile dikkat çekiyor. Elegance, Premium ve R-Line paketi ile alıcılarını bekleyen Touareg, 8 ileri Tiptronic vites tasarımına sahip. Isıtmalı ve soğutmalı koltuklar, kabin genişliği ve gösterge tasarımı gibi premium özellikler araca lüks özellikler katıyor. Volkswagen markasının spor donanım paketi R-Line, 2021 Touareg modelinde tercih edebileceğiniz seçeneklerden biri. R-Line logolu direksiyon, ön ızgara, arka tampon ve çelik pedallar donanım paketinin dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. Ahşap iç dekor tasarımı ise Premium paket seçeneğinde ön plana çıkıyor. Kaporta rengini metalik olması isteyenler satış bedellerine ek olarak 6 bin 860 TL opsiyonel donanım ücreti ödemesi gerekiyor.

Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik Premium 2.289.100 TL
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik 2.289.100 TL
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik R-Line 2.360.300 TL

TİGUAN VE TİGUAN ALL SPACE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Benzinli ve dizel yakıt seçeneği ile satışa çıkan 2021 Tiguan, Volkswagen ailesinin iddialı SUV araçlarından biri. Konforlu ve lüks tasarımı sportif bir hava birleştiren Tiguan, yenilenen görünümünde LED far takımı ile öne çıkıyor. 6,5 ile 9,2 inçlik iç ekran donanım paketlerine göre farklılık gösteriyor. Tam otomatik klima her mevsim konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor. Tiguan kadar Tiguan Allspace popüler modellerden biri. Tiguan üç farklı donanım paketi ile sunulurken Tiguan Allspace 2021 modelinde Comfortline ve Highline olmak üzere iki farklı donanım paketi mevcut.

Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life 495.000 TL
Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 553.500 TL
Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line 590.100 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Elegance 824.900 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line 882.300 TL
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline 561.400 TL
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline 622.300 TL

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