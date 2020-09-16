Volvo korona karşıtı teknoloji geliştirdi!

Volvo markası, güvenlik teknolojisine yaptığı yatırımlarla tanınıyor. Yıllardır güvenli sürüş ve güvenli seyahat için çok büyük Ar-Ge bütçeleri ayıran İsveçli otomotiv devi, hemen her güvenlik testinden en parlak sonuçları alıyor. 2019 yılında tanıştığımız covid-19 ile güvenli seyahatin anlamı biraz değişti. Artık virüslerden korunarak seyahat etmek de önemli. Pek çok marka da bu konuda neyi nasıl yapsak telaşında. İlklerin markası Volvo'dan bu konuda ilk haber de geldi. detaylar şöyle...

VOLVO'DAN BÜYÜK TEKNOLOJİ HAMLESİ

Tam adı premium hava kalitesi teknolojisi olan bu yeni teknoloji, araç içindeki havayı çok hızlı bir şekilde ve çok güçlü temizliyor. Böylece yola çıkmadan önce araç içindeki havanın temiz olmasını sağlamak kolay olacak. şu anda piyasadaki hiçbir otomobilde bulunmayan özel bir sensör sayesinde kabin içindeki havayı PM 2.5 seviyelerinde ölçebiliyor. Sentetik fiber bazlı filtre ve iyonizasyon sayesinde, tüm PM 2.5 parçacıklarının yüzde 95’e kadarı kabin dışında tutuluyor. Bu, otomobilin içerisindeki hava kalitesini optimize ederek hava kirliliği ve ince partiküllerle ilişkili olumsuz sağlık etkilerini sınırlıyor.