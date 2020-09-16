Volvo korona karşıtı teknoloji geliştirdi!

Volvo markası, güvenlik teknolojisine yaptığı yatırımlarla tanınıyor. Yıllardır güvenli sürüş ve güvenli seyahat için çok büyük Ar-Ge bütçeleri ayıran İsveçli otomotiv devi, hemen her güvenlik testinden en parlak sonuçları alıyor. 2019 yılında tanıştığımız covid-19 ile güvenli seyahatin anlamı biraz değişti. Artık virüslerden korunarak seyahat etmek de önemli. Pek çok marka da bu konuda neyi nasıl yapsak telaşında. İlklerin markası Volvo'dan bu konuda ilk haber de geldi. detaylar şöyle...
Tam adı premium hava kalitesi teknolojisi olan bu yeni teknoloji, araç içindeki havayı çok hızlı bir şekilde ve çok güçlü temizliyor. Böylece yola çıkmadan önce araç içindeki havanın temiz olmasını sağlamak kolay olacak. şu anda piyasadaki hiçbir otomobilde bulunmayan özel bir sensör sayesinde kabin içindeki havayı PM 2.5 seviyelerinde ölçebiliyor. Sentetik fiber bazlı filtre ve iyonizasyon sayesinde, tüm PM 2.5 parçacıklarının yüzde 95’e kadarı kabin dışında tutuluyor. Bu, otomobilin içerisindeki hava kalitesini optimize ederek hava kirliliği ve ince partiküllerle ilişkili olumsuz sağlık etkilerini sınırlıyor.
Araç içindeki havanın temiz olması sanılandan çok daha önemli. Klima polen filtresinde biriken bakterilerin insan sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğu zaten biliniyor. Bu nedenle klima polen filtresi değişimi veya temizliği rutini çok önemli. Ancak araca binen insanların taşıdıkları bulaşıcı hastalıklara karşı ortamdaki havanın temiz olması da çok önemli. Bu nedenle Volvo'nun yeni teknolojisinin özellikle covid-19 gölgesinde geçen bugünlerde büyük bir yenilik olduğunun altını çizmek gerek.
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