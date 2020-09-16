FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Volvo korona karşıtı teknoloji geliştirdi!

Volvo korona karşıtı teknoloji geliştirdi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.09.2020 17:37 | Son Güncelleme

Volvo markası korona karşıtı yeni bir teknoloji geliştirdi. Ortamaki havayı en üst seviyede temizlemeyi başaran bu teknoloji ile virüslerden korunmak mümkün olabilir.

Volvo korona karşıtı teknoloji geliştirdi!

Volvo markası, güvenlik teknolojisine yaptığı yatırımlarla tanınıyor. Yıllardır güvenli sürüş ve güvenli seyahat için çok büyük Ar-Ge bütçeleri ayıran İsveçli otomotiv devi, hemen her güvenlik testinden en parlak sonuçları alıyor. 2019 yılında tanıştığımız covid-19 ile güvenli seyahatin anlamı biraz değişti. Artık virüslerden korunarak seyahat etmek de önemli. Pek çok marka da bu konuda neyi nasıl yapsak telaşında. İlklerin markası Volvo'dan bu konuda ilk haber de geldi. detaylar şöyle...

VOLVO'DAN BÜYÜK TEKNOLOJİ HAMLESİ

Tam adı premium hava kalitesi teknolojisi olan bu yeni teknoloji, araç içindeki havayı çok hızlı bir şekilde ve çok güçlü temizliyor. Böylece yola çıkmadan önce araç içindeki havanın temiz olmasını sağlamak kolay olacak. şu anda piyasadaki hiçbir otomobilde bulunmayan özel bir sensör sayesinde kabin içindeki havayı PM 2.5 seviyelerinde ölçebiliyor. Sentetik fiber bazlı filtre ve iyonizasyon sayesinde, tüm PM 2.5 parçacıklarının yüzde 95’e kadarı kabin dışında tutuluyor. Bu, otomobilin içerisindeki hava kalitesini optimize ederek hava kirliliği ve ince partiküllerle ilişkili olumsuz sağlık etkilerini sınırlıyor.

ARAÇ İÇİNDEKİ HAVA TEMİZ Mİ?

Araç içindeki havanın temiz olması sanılandan çok daha önemli. Klima polen filtresinde biriken bakterilerin insan sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğu zaten biliniyor. Bu nedenle klima polen filtresi değişimi veya temizliği rutini çok önemli. Ancak araca binen insanların taşıdıkları bulaşıcı hastalıklara karşı ortamdaki havanın temiz olması da çok önemli. Bu nedenle Volvo'nun yeni teknolojisinin özellikle covid-19 gölgesinde geçen bugünlerde büyük bir yenilik olduğunun altını çizmek gerek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
ÖTV'den sonra 2020 Renault Kadjar fiyatı ne oldu?ÖTV'den sonra 2020 Renault Kadjar fiyatı ne oldu?
ÖTV sonrasında Skoda Kodiaq fiyat listesi ÖTV sonrasında Skoda Kodiaq fiyat listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ünlü yatırımcıdan altın uyarısı
Ünlü yatırımcıdan altın uyarısı
30 yıllık otel kapatılıyor
30 yıllık otel kapatılıyor
Suna Kıraç, son yolculuğuna uğurlandı
Suna Kıraç, son yolculuğuna uğurlandı
En pahalı çevre yolu! Trafiği rahatlatacak
En pahalı çevre yolu! Trafiği rahatlatacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sıfır araba alacaklar dikkat! Sıfır araç kampanyaları başladı! İşte eylül otomobil kampanyaları 2020!
Sıfır araba alacaklar dikkat! Sıfır araç kampanyaları başladı! İşte eylül otomobil kampanyaları 2020!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
ÖTV indirimi geliyor mu?
ÖTV indirimi geliyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Honda CR-V fiyatı 700 bin TL'yi geçti!
ÖTV sonrası Honda CR-V fiyatı ne oldu?
Türk mühendis üretti, otomobillerde dünyada bir ilk
Türk mühendis üretti, otomobillerde dünyada bir ilk
Fark neredeyse 180 bin TL: Renault Kadjar fiyatına ÖTV çarpması!
ÖTV'den sonra 2020 Renault Kadjar fiyatı ne oldu?
10 bin Formula1 bileti anında satıldı!
Formula 1 Biletleri Kapış Kapış Gidiyor!
Suzuki V-Strom 1050XT özellikleri ve fiyatı
2020 Suzuki V-Strom 1050XT
2020 Mercedes S Serisi fiyatı belli oldu!
2020 Mercedes S Serisi fiyatı belli oldu!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.