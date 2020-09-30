Volvo'ya Türk genel müdür ataması yapıldı. Alican Emiroğlu Volvo'da genel müdür seviyesine gelen ilk Türk olduğu gibi marka içindeki bu kariyer seviyesine ulaşabilen nadir İsveç dışı vatandaşlardan biri. İlham veren ve gurur veren bir atama oldu. Detaylar şöyle...

VOLVO İSVEÇ’TEN YENİ ATAMA: TÜRK GENEL MÜDÜR

İsveç kültürü çok farklıdır. Hele bizim kültürümüzle arasında dağlar var desek yalan olmaz. İsveç’liler kişisel yakınlık kurmadıkları gibi adam kayırma / torpil geçme / rüşvet verme gibi kavramlar da sosyal yapılarından epeyce uzaktır. Diğer yandan İsveç’te Volvo, Ericson, İkea gibi çok sayıda dünya markası var. Bu markaların genel merkezlerinde de Türkler, Balkan uyruklular, Hintliler, Arap asıllılar işçi ya da mühendis olarak görev yapıyor. Örneğin Volvo’da çok sayıda Türk çalışan var. Ancak buralarda çalışanlar hak verecektir ki; İsveç’te şirketlerin üst mercilerine İsveç’li olmayanlar kolay kolay çıkamaz. Ancak bir ilk gerçekleşti! İsveç’te Volvo’nun Çek Cumhuriyetindeki merkezinin başına Türk bir genel müdür ataması yapıldı. Gurur veren haberin detayları şöyle…