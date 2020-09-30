Volvo'ya Türk genel müdür ataması yapıldı. Alican Emiroğlu Volvo'da genel müdür seviyesine gelen ilk Türk olduğu gibi marka içindeki bu kariyer seviyesine ulaşabilen nadir İsveç dışı vatandaşlardan biri. İlham veren ve gurur veren bir atama oldu. Detaylar şöyle...
İsveç kültürü çok farklıdır. Hele bizim kültürümüzle arasında dağlar var desek yalan olmaz. İsveç’liler kişisel yakınlık kurmadıkları gibi adam kayırma / torpil geçme / rüşvet verme gibi kavramlar da sosyal yapılarından epeyce uzaktır. Diğer yandan İsveç’te Volvo, Ericson, İkea gibi çok sayıda dünya markası var. Bu markaların genel merkezlerinde de Türkler, Balkan uyruklular, Hintliler, Arap asıllılar işçi ya da mühendis olarak görev yapıyor. Örneğin Volvo’da çok sayıda Türk çalışan var. Ancak buralarda çalışanlar hak verecektir ki; İsveç’te şirketlerin üst mercilerine İsveç’li olmayanlar kolay kolay çıkamaz. Ancak bir ilk gerçekleşti! İsveç’te Volvo’nun Çek Cumhuriyetindeki merkezinin başına Türk bir genel müdür ataması yapıldı. Gurur veren haberin detayları şöyle…
Uzun yıllardır markanın Volvo Türkiye ayağında görev yapan Alican Emiroğlu, şirketin yeni kararıyla Çek Cumhuriyeti operasyonlarının Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Çinli Geely tarafından satın alınma sürecinin tamamlanmasıyla sürekli yükselen bir ivme içerisinde olan bir Volvo, satış adetleri ile dikkatleri daha da üzerine çekti. İsveçli marka, çevreci - teknoloji üreten - güçlü - sağlam - malının arkasında duran bir imaja sahip. Tüm dünyada bu kadar iyi özellikle anılan böyle güçlü bir markanın genel müdür tercihini bir Türk’ten yana yapması, büyük gurur.
Uzun yıllar markanın Türkiye ayağında görev yapan ve 2018 yılından bu yana EMEA Importers Ticari Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürüten Alican Emiroğlu, yapılan son atama ile Volvo Çek Cumhuriyeti Genel Müdürü olarak atandı.
Volvo'da Türk genel müdür ataması, büyük yankı uyandırdı. Bu durumda pek çok kişi de Alican Emiroğlu kimdir aramasını yapmaya başladı. Alican Emiroğlu hakkında bir kariyer özeti yapalım...
Yıldız Teknik Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine Volvo Türkiye’de başlayan ve on dokuz yıldır marka bünyesinde çalışan Alican Emiroğlu; Türkiye’den bir başka ülkeye atanan ilk genel müdür oldu. Emiroğlu, kariyerine 2004 yılında satış sonrası uzmanı olarak başladıktan sonra sırasıyla lojistik, planlama, satış; servis müdürü; satış müdürü; satış direktörü olarak çalışarak ticari operasyonların bütün alanlarında görev aldı. Alican Emiroğlu 2018 yılından bu yana ise EMEA Importers Ticari Operasyonlar Direktörü görevini yürütüyordu. Emiroğlu’nun görevi 1 Kasım itibariyle başlayacak.
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