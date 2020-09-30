FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Volvo'ya Türk genel müdür ataması yapıldı!

Volvo'ya Türk genel müdür ataması yapıldı!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Volvo'ya Türk genel müdür ataması yapıldı. Peki, yeni genel müdür kim, ne mezunu...

Volvo'ya Türk genel müdür ataması yapıldı!

Volvo'ya Türk genel müdür ataması yapıldı. Alican Emiroğlu Volvo'da genel müdür seviyesine gelen ilk Türk olduğu gibi marka içindeki bu kariyer seviyesine ulaşabilen nadir İsveç dışı vatandaşlardan biri. İlham veren ve gurur veren bir atama oldu. Detaylar şöyle...

VOLVO İSVEÇ’TEN YENİ ATAMA: TÜRK GENEL MÜDÜR

İsveç kültürü çok farklıdır. Hele bizim kültürümüzle arasında dağlar var desek yalan olmaz. İsveç’liler kişisel yakınlık kurmadıkları gibi adam kayırma / torpil geçme / rüşvet verme gibi kavramlar da sosyal yapılarından epeyce uzaktır. Diğer yandan İsveç’te Volvo, Ericson, İkea gibi çok sayıda dünya markası var. Bu markaların genel merkezlerinde de Türkler, Balkan uyruklular, Hintliler, Arap asıllılar işçi ya da mühendis olarak görev yapıyor. Örneğin Volvo’da çok sayıda Türk çalışan var. Ancak buralarda çalışanlar hak verecektir ki; İsveç’te şirketlerin üst mercilerine İsveç’li olmayanlar kolay kolay çıkamaz. Ancak bir ilk gerçekleşti! İsveç’te Volvo’nun Çek Cumhuriyetindeki merkezinin başına Türk bir genel müdür ataması yapıldı. Gurur veren haberin detayları şöyle…

İSVEÇ’TE BİR TÜRK!

Uzun yıllardır markanın Volvo Türkiye ayağında görev yapan Alican Emiroğlu, şirketin yeni kararıyla Çek Cumhuriyeti operasyonlarının Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Çinli Geely tarafından satın alınma sürecinin tamamlanmasıyla sürekli yükselen bir ivme içerisinde olan bir Volvo, satış adetleri ile dikkatleri daha da üzerine çekti. İsveçli marka, çevreci - teknoloji üreten - güçlü - sağlam - malının arkasında duran bir imaja sahip. Tüm dünyada bu kadar iyi özellikle anılan böyle güçlü bir markanın genel müdür tercihini bir Türk’ten yana yapması, büyük gurur.

Uzun yıllar markanın Türkiye ayağında görev yapan ve 2018 yılından bu yana EMEA Importers Ticari Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürüten Alican Emiroğlu, yapılan son atama ile Volvo Çek Cumhuriyeti Genel Müdürü olarak atandı.

ALİCAN EMİROĞLU KİMDİR?

Volvo'da Türk genel müdür ataması, büyük yankı uyandırdı. Bu durumda pek çok kişi de Alican Emiroğlu kimdir aramasını yapmaya başladı. Alican Emiroğlu hakkında bir kariyer özeti yapalım...

ALİCAN EMİROĞLU HAKKINDA

Yıldız Teknik Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine Volvo Türkiye’de başlayan ve on dokuz yıldır marka bünyesinde çalışan Alican Emiroğlu; Türkiye’den bir başka ülkeye atanan ilk genel müdür oldu. Emiroğlu, kariyerine 2004 yılında satış sonrası uzmanı olarak başladıktan sonra sırasıyla lojistik, planlama, satış; servis müdürü; satış müdürü; satış direktörü olarak çalışarak ticari operasyonların bütün alanlarında görev aldı. Alican Emiroğlu 2018 yılından bu yana ise EMEA Importers Ticari Operasyonlar Direktörü görevini yürütüyordu. Emiroğlu’nun görevi 1 Kasım itibariyle başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Kasko dolu hasarını öder mi?Kasko dolu hasarını öder mi?
İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Altın aniden düşmeye başladı!
Altın aniden düşmeye başladı!
Kapadokya’da kayalar oyuldu, ‘butik otel’ olarak satışa sunuldu
Kapadokya’da kayalar oyuldu, ‘butik otel’ olarak satışa sunuldu
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İkinci el araba fiyatları 3 ay içinde düşecek!
İkinci el araba fiyatları 3 ay içinde düşecek!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Sıfır araba alacaklar dikkat! Sıfır araç kampanyaları başladı! İşte eylül otomobil kampanyaları 2020!
Sıfır araba alacaklar dikkat! Sıfır araç kampanyaları başladı! İşte eylül otomobil kampanyaları 2020!
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'deki CNG istasyonları listesi
Türkiye'deki CNG istasyonları listesi
ÖTV sonrası Maserati fiyat listesi uçuyor!
Maserati'ye ÖTV zammı sonrası bakalım!
Bu Audi modeli sadece 40 adet üretilecek!
Bu Audi modeli sadece 40 adet üretilecek!
ÖTV'den sonra en uygun fiyatlı araba hangisi?
ÖTV'den sonra en uygun fiyatlı otomobili bulduk!
Kasko dolu hasarını karşılar mı? Dolu hasarı aracın değerini ne kadar düşürür? Boyasız göçük düzeltme nedir?
Kasko dolu hasarını öder mi?
2020 Boyasız göçük düzeltme fiyatları nasıl? Dolu göçük düzeltme tamiri ne kadar, kaç TL'ye yapılıyor?
Boyasız göçük düzeltme fiyatları ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.