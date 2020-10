Yanık, "2021'de ikinci el araba fiyatlarının düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile yeter"

Sıfır araç stoğunun koronavirüsten dolayı azalması nedeniyle ikinci el araba piyasasında fiyat artışına neden olmuştu. Koronavirüs pandemi sonrası üretimin tekrar başlamasından dolayı vatandaşlar, ikinci el araç piyasasının canlanacağını ve tekrar fiyatların düşeceğini öngörüyordu. İkinci el araba fiyatları düşer mi araştıran vatandaşlara uzmanlardan kötü haber geldi. Açıklama yapan uzmanlar bu durumun tam tersi yorumlar yapmaya başladı. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "ikinci el araba fiyatları 2021'de düşecek mi" sorusuna maalesef olumsuz yanıt verdi. İşte uzmanından ikinci el araba fiyatları hakkında detaylı yorum...

"2021'de ikinci el araba fiyatlarının düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile yeter"

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık ikinci el araba piyasasının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, ikinci el araç piyasasındaki artışın 2021 yılına kadar devam edeceğini ifade etti.



Yanık, "İkinci elde fiyat artışı yıl sonuna kadar devam eder. Göstergeler onu gösteriyor. 2021'de ise düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile yeter. 2021'in başında her sene olan KDV, ÖTV, muhtasardaki oynamalar otomatikman fiyat yansımasına sebep olacak. Son ÖTV zammı da bu artışların tuzu biberi oldu" dedi.

Araba alan insanların, ikinci el aracın yaş, model gibi birçok özelliğini incelemeden aldıklarını söyleyen Yanık, insanların acele ettiğini ve bir an önce bir araç almak istediğini belirtti. Yanık açıklamasına, "8 yaşa kadar talep varken şu anda yaşa bakılmaksızın insanlar bir araba alma telaşına düştüler. Bir an önce düzgün bir araba alma telaşındalar. Markası, modeli, yaşı fark etmez 'eli ayağı düzgün olsun yeter' diyerek araç alıyorlar" diyerek devam etti.