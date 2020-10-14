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Yanık, "2021'de ikinci el araba fiyatlarının düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile yeter"

OTOMOTİV HABERLERİ  | 14.10.2020 09:28 | Son Güncelleme

Uzun zamandır ikinci el araba fiyatlarının düşmesini bekleyen vatandaşlara uzmanlardan kötü haber gelmeye devam ediyor. 2021 yılında sıfır araba stoklarının artmasıyla birlikte ikinci el araba fiyatlarının düşmesi bekleniyordu. Fakat açıklama yapan uzmanlar, 2021 yılında ikinci el araba fiyatlarında artışın devam edeceğini ifade ediyor. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık'ın ikinci el araba fiyatları ne olacak sorusuna cevabı haberimizde...

Yanık, "2021'de ikinci el araba fiyatlarının düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile yeter"

Sıfır araç stoğunun koronavirüsten dolayı azalması nedeniyle ikinci el araba piyasasında fiyat artışına neden olmuştu. Koronavirüs pandemi sonrası üretimin tekrar başlamasından dolayı vatandaşlar, ikinci el araç piyasasının canlanacağını ve tekrar fiyatların düşeceğini öngörüyordu. İkinci el araba fiyatları düşer mi araştıran vatandaşlara uzmanlardan kötü haber geldi. Açıklama yapan uzmanlar bu durumun tam tersi yorumlar yapmaya başladı. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "ikinci el araba fiyatları 2021'de düşecek mi" sorusuna maalesef olumsuz yanıt verdi. İşte uzmanından ikinci el araba fiyatları hakkında detaylı yorum...

"2021'de ikinci el araba fiyatlarının düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile yeter"

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık ikinci el araba piyasasının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, ikinci el araç piyasasındaki artışın 2021 yılına kadar devam edeceğini ifade etti.
Uzmanlardan 2021 ikinci el araba fiyatları tahminleri
Yanık, "İkinci elde fiyat artışı yıl sonuna kadar devam eder. Göstergeler onu gösteriyor. 2021'de ise düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile yeter. 2021'in başında her sene olan KDV, ÖTV, muhtasardaki oynamalar otomatikman fiyat yansımasına sebep olacak. Son ÖTV zammı da bu artışların tuzu biberi oldu" dedi.
Araba alan insanların, ikinci el aracın yaş, model gibi birçok özelliğini incelemeden aldıklarını söyleyen Yanık, insanların acele ettiğini ve bir an önce bir araç almak istediğini belirtti. Yanık açıklamasına, "8 yaşa kadar talep varken şu anda yaşa bakılmaksızın insanlar bir araba alma telaşına düştüler. Bir an önce düzgün bir araba alma telaşındalar. Markası, modeli, yaşı fark etmez 'eli ayağı düzgün olsun yeter' diyerek araç alıyorlar" diyerek devam etti.
Uzmanlardan 2021 ikinci el araba fiyatları tahminleri

"Şahin'e Doğan'a kimse bakmıyor"

Yanık, internetteki bazı pahalı ikinci el otomobil ilanlarının eğlence amaçlı verildiğini söyleyerek gündem olduklarını ve bu kişilerin toplum tarafından ciddiye alınmadıklarını belirtti. Asıl sorunun bunlar değil de düzgün araçların fiyat artışı olduğunu aktaran Yanık, "Burada basında söylentiler ve halk arasındaki konuşmalar abartılmasına sebep oldu. Şahin'e Doğan'a kimse bakmıyor. Bu internetteki fiyatlar bizim araştırmamıza göre tamamen eğlence amaçlı, bir tane satabilir miyiz havasından esinlenerek yazdıkları fiyatlar. Bunlar toplumda çok ciddiye alınmıyor ve o arabalara bu fiyatlar verilmiyor. Alan olursa da çok meraklısı oluyor. Bizim asıl sıkıntımız eli yüzü düzgün, aileye hitap eden arabaların fiyatlarının yukarıya doğru artması." dedi.
Uzmanlardan 2021 ikinci el araba fiyatları tahminleri

"Hükümet 2. el fiyatları neden artıyor değerlendirmeli"

Yanık açıklamasında hükümete çağrı yaparak, ikinci el otomobil fiyatlarının neden bu kadar arttığının sorgulanması ve değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Yanık açıklamasında, "Buradan hükümete de bir çağrı yapıyorum, sektöre yıllarını vermiş insanları bir araya toplayıp 'bu fiyatlar neden artıyor' diye değerlendirmek lazım. Bize göre piyasayı kaosa götüren bir şeyler var. Bunların başında da internet fiyatları geliyor. NTV'de yer alan habere göre, Ticaretteki ciddiyet artık kaybolmaya başladı ve bu birilerinin işine geliyor. Sektörün bilerek karıştırıldığını ben iddia ediyorum. Geçmişe bakınca böyle bir fiyat artışı hiçbir zaman olmamıştır. 2019'un ikinci yarısından itibaren birileri, bilinçli, planlı programlı bu piyasayı artırmaya, ortamı germeye başladılar." dedi.

Yanık, araç fiyatlarının 2020 sonuna kadar yükselmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

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