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Yaprak kıpırdamıyordu, faiz kararıyla tamamen durdu! İkinci el otomobil piyasası için flaş açıklama: Fiyatlar yüzde 30 geri çekilecek

27.10.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Yüksek fiyatlar ve kredi imkanlarının azalmasıyla uzun süredir yaprak kıpırdamayan ikinci el otomobil piyasası, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 35’e yükseltmesiyle adeta durdu. Son dönemdeki taleplerdeki azalmaya dikkat çeken oto galericiler, talep sıfırlanınca ikinci el otomobil piyasasında fiyatların seri bir şekilde geri çekileceğini belirtiyor.

Yaprak kıpırdamıyordu, faiz kararıyla tamamen durdu! İkinci el otomobil piyasası için flaş açıklama: Fiyatlar yüzde 30 geri çekilecek

Otomobil almak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişme... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), son Para Politikası Kurulu kararında politika faizini yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltmesiyle, yaprak kıpırdamayan ikinci el otomobil piyasası adeta durdu. Oto galericiler, faiz artımıyla bankaların mevduat faizlerini yükselteceğini düşünerek yatırımların o kanala yöneleceğini tahmin ederken; bu şekilde piyasada oluşacak talep azlığı ikinci el otomobilde fiyatların yüzde 30 kadar gerilemesi öngörülüyor.

"FİYAT GERİLEMESİ YÜZDE 30'U BULACAK"

İkinci el otomobil piyasasında durgunluğun devam ettiğini belirten oto galeri esnafı, “Talep şu anda yok gerileme devam ediyor. Bundan 3 ay kadar önce yüzde 10 gibi gerileme ile başladı. Bu gerilemenin yüzde 30’ları bulacağını düşünüyoruz. Eskiden faiz oranı ne olursa olsun araç rakamı yükseliyor. O yüzden kredi çekmek sorun olmuyordu. Araç artık yatırım aracı olmadığı için araca talep olmuyor" dedi.

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"ŞU ANDA ARACA PARA YATIRMAK MANTIKLI OLMUYOR"

Otomobilin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını belirten oto galerici "Şu anda bankalar çok fazla faiz verdiği için araca para yatırmak mantıklı olmuyor. Bu parayı faize yatırdığı zaman daha yüksek kazanç elde ediliyor. Yatırımcılar tamamen piyasadan çekildi diyebiliriz. Talep düştükçe fiyat düşecektir. Bu rakam yüzde 40’ları bulmaz bu büyük bir rakam ama yüzde 30’ları bulur. Bu gerileme bir yerde duracaktır. Duracağı zaman aralığına kadar da talep çok fazla olmayacaktır” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil faiz artar mı

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