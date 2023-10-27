SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Düşüş için tarih verdi

Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, gelecek yıldan itibaren enflasyonda düşüş yaşanacağını ifade etti.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

"Siyasi belirsizlik ve politika belirsizliklerin ortadan kalktığı öngörülebilir döneme girmiş bulunmaktayız.

Orta Vadeli programımızı hatırlatmak isterim. Afetlerin yaralarını sarmak, fiyat istikrarımızı sağlamak, ekonomide büyümeyi sürdürmek, sosyal refahı sağlamak bizim 4 temel önceliğimizdir.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyonda tek haneli rakamlara dönmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıl enflasyonda düşüş başlayacak.

Depreme rağmen mali disiplini elden bırakmıyoruz. Güven ve istikrar ile büyüme sürecek."





