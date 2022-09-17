Yasak da kâr etmedi! Binlerce ihlal var: Otomobil satışında ‘Kemal Bey, Murat Bey’ yöntemi

Sıfır araç satışlarında galericilerin fahiş fiyatla sattığı otomobillerin önünü kesmek ve nihai tüketiciye ulaştırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması internet sitelerindeki ilanlarda deliniyor. Galericiler verdiği ilanda soyisim yazmazken onun yerine ‘Kemal Bey’ ve ‘Murat Bey’ gibi satıcı isimleriyle yasağı ihlal ediyor. İletişim numarası ise belirtilmiyor. Öte yandan, 6001 bin kilometre olarak yer verilen araçların görselinde kilometre sayacının sıfır ya da 6 binden daha düşük kilometre olduğu açıkça görülüyor.

Online alım satım yapan sarı sitede ise binlerce galericinin yasağı deldiği görüldü. İnternet sitelerinin kısıtlamaya katkısı arayüz düzenlemesiyle kalırken, eksikliğin ne zaman giderileceği ise merak ediliyor.

ARAÇLARIN PLAKALARINI KAPATIYORLAR

İnternet üzerinden elindeki sıfır aracı satmaya çalışan galerici veya şirketler şahıs isimleri üzerinden işlerini yürütmeye çalışırken, sattıkları aracın plakalarını da kapatmaya başladılar. Bunun sebebinin ise hangi bayiden alındığı ve aracın durumunu alıcının sorgulayamamasının yanı sıra denetimlere takılmak istememesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

DÜZENLEMEYLE SIFIR ARAÇ BOLLAŞTI

6 ay ve 6 bin kilometre uygulaması ile sıfır araç satışı yapan galerici sayısı minimuma indi. Satışların kesilmesinin ardından bayilerde bulunurluk artarken, kapsama giren araçların ise gerekli şartları doldurduğu takdirde yeniden piyasaya girişinin 2023’e sarkması bekleniyor. Matrah güncellemesi bekleyen vatandaşlarla birlikte satın alma oranı da düşerken, fiyatların aşağı yönlü hareket ettiği gözlemlendi. Yalnızca bayileri kapsayan platformlardaki sıfır araç satışlarında ise ilan sayısı 100’ü dahi bulmadı.

UYGUNSUZ İLAN YAYINLAMAYACAKLARINI DUYURDULAR

Rekabet Kurumu, ikinci el otomobil ticaretine aracılık eden internet sitesi ve uygulamalara yönelik olarak soruşturma başlatmıştı. ‘Sarı site’ olarak tabir edilen, sıfır ve 2. el araç satış platformlarından olan internet sitesi ise düzenleme yapıldığını ve uygunsuz ilanları yayınlamayacağına dair kamuoyu açıklaması yapmıştı.



