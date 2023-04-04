Yatırımlık konut tahtını otomobile kaptırdı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: 'Talepler ciddi şekilde artıyor'

Otomotiv piyasasında bir süredir devam eden durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. Sektör temsilcilerine göre emlak fiyatları arşa çıkınca yatırım yapmak isteyenler konut yerine araç satın almaya başladı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Yatırımlık konut tahtını otomotive kaptırdı. Talep patladı, geçtiğimiz ay sıfır araç satışında tüm zamanların rekoru kırıldı. Öyle ki satış tahminleri 100 binin üzerinde. Sadece sıfır araçlarda değil, ikinci el piyasasında da hareketlilik başladı. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl aynı dönemde satışlar yüzde 50 arttı.

"YAZ SONUNA, SONBAHARA KADAR BU YOĞUNLUK DEVAM EDER"

Firma sahibi Sercan Oktay "Sektörde ciddi bir hareketlilik var. Araç artık bir yatırım aracına dönüştü. Talepler ciddi şekilde artıyor, insanlarda seçim sonrası döviz ve altın fiyatları yükselir ve fiyatlara yansır diye bir tereddüt de var. Şubat ayında aldığım bir aracı, şubat ayının ikinci haftasında maalesef 50 bin TL daha pahalıya alabildim. Araba alınmamış her gün geç kalınmış demektir. Taleplerde 400 bin TL altı, 400 bin TL üstünde de Cross diyebileceğimiz araçlara talep var. Yaz sonuna, sonbahara kadar bu yoğunluğun devam etmesini düşünüyoruz" dedi.

"ALIP STOKLAMAYA BAŞLADILAR"

Otomobil yazarı Halil Okşit "Ev almaya parası yetmeyen veya bütçesini ona uyarlamayan insanlar otomobil almaya, ona da gücü yetmeyenler motosiklet alıp bunu stoklamaya başladılar. Beklentiler 102 bin 500, 105 bin adetler civarında. 10 yıldır mart ayında 69 bin araç satılmış. Bizim çip krizi dediğimiz olay, biraz daha düzeldi" diye konuştu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Show Haber'in haberine göre talep patlarken otomotivdeki sorunlar halen çözüme kavuşmadı. Otomotivde yaşanan çip krizinin biraz daha düzeldiğini belirten sektör temsilcileri, 2024 yılının ortalarından itibaren sektörün normale döneceğini belirtti.

