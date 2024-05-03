Yediemin otoparklarında 'vurgun' tablosu: 100 bin araç peyderpey buhar oldu!

Oto hırsızlık çeteleri, anlaştıkları Yediemin otoparklarıyla büyük vurgun yapıyor. Otoparkta üç yıl gibi uzun süre bekleyen ya da üzerinde çok fazla haczi olan araçları, ruhsat sahibi adına çıkardıkları sahte vekâletlerle satıp otoparkı devrettikten sonra sırra kadem basıyorlar.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Yalova’da, haczini kaldırttığı aracını, almaya gittiği Yediemin otoparkında bulamayan vatandaşın şikâyeti üzerine başlatılan incelemede otoparktaki 300 aracın kaybolduğunun ortaya çıkması Türkiye gündemine oturdu. Yedieminde araçların nasıl kaybolabildiğine ilişkin hurdacılar, yedek parçacılar, oto galeriler ve piyasa uzmanları değerlendirmede bulundu. Ortaya ise çok büyük bir vurgun tablosu çıktı.

Oto hırsızlığı yapan çetelerin, Yediemin işletmeleriyle anlaşarak, ruhsat sahipleri üzerine sahte vekâlet alıp araçları sattıkları belirtildi. Üstelik bu işlemlerin yalnızca Yalova’da değil, Türkiye’nin birçok ilinde de çeteler tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Bazı araçların satıldığı, bazılarının ise parçalanarak nakde çevrildiği ifade edildi. Senede 1 kez gerçekleşen işlemlerin, 50-100 araçlık filolar şeklinde yapıldığı ve çetelerle ortak hareket eden Yediemincilerin ardından otoparkı devrederek ortadan kayboldukları öğrenildi.

YÖNTEMLERİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTIRDI

Oto hırsızlığı yapan çetelerin en kârlı ve risksiz gördükleri araçlar, Yedieminlerde bulunuyor. Özellikle üç yıldan fazla süredir bekleyen ve üzerinde birden fazla haciz olan araçlar seçiliyor. Otopark işletmecisi ile anlaşılıyor ve ruhsat sahibi adına sahte belgelerle vekâletname çıkarılıyor. Ardından araçların üzerindeki borçlar ödenerek hacizleri kaldırılıyor. Araçlar peyderpey otoparktan çıkarılıyor ve çetelerin üstlerine geçiriliyor. Devamında aynı araç, birden fazla kez el değiştiriyor. Satış yapılan kişiler de aynı çetenin üyelerinden oluşuyor. Ardından araç, son kurbana satılıyor. Bir diğer yöntemde ise Yedieminden sahte vekâletle çıkarılan otomobil, parçalara ayrılarak nakde çevriliyor. Bu işlemin daha problemsiz olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, satılan araçlar sadece otomobillerden değil minibüs, otobüs, kamyon ve motosikletlerden de oluşuyor.

YÜZDE 30'LUK PAY ALIYORLAR!

Yediemin otoparkçısı bu kirli pazarlıktan ortalama yüzde 30 oranında bir pay alıyor. Şayet Yediemin otoparkı, çete üyelerinden birine aitse paranın tamamı ceplerine kalıyor. Büyük vurgunu yaptıktan sonra Yedieminci, işletmeyi başkasına devrediyor. O da bir başkasına devrediyor. Otopark, en son çeteden olmayan birine devrediliyor. Şayet hacizleri kaldırıp aracını almak isteyen biri olursa, mevcut otopark sahibinin bütün bu olaylarla ilgisi olmuyor. Bu durumda hem otoparkçı hem de gerçek araç sahibi mağdur oluyor.

100 BİNİN ÜZERİNDE AÇIK TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda Yedieminde bulunan milyonlarca aracın piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Ancak yapılan çalışmalarda Yedieminde bulunan araçlar ile devletin sistemindeki araç sayılarında 100 binin üzerinde bir fark olduğu belirlenmişti. Eksik araçlı otoparklar hakkında soruşturma başlatılırken, açılan davalar da sürüyor.







