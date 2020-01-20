Yedieminde çürümeye terk edilen araçları kurtaracak adım

Vergi ve kredi gibi borçları nedeniyle icralık olup yediemin otoparklarına çekilen ülke genelindeki binlerce araç uzun yıllar parklarda bekletilmesi nedeniyle çürüyüp giderken milli servet de göz göre çöpe dönüşüyor.

İcra dairelerinde bekleyen araç sayısının oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, bir aracın uzun süre parkta kalmasının ciddi sorunlar oluşturduğunu, buradan çıkarılması halinde ise hem devletin hem de esnafın bu işten para kazanabileceğini vurgularken beklenen adım ise Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.

2010 yılından beri beklemede olan ve aralarında çok sayıda lüks markanın da bulunduğu yediemin otoparklarındaki araçlara yönelik düzenleme yolda.

LİSANS UYGULAMASI GELİYOR

2020 programına alınan maddeler arasında lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilmesi öngörülürken, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmesi planlanan çalışma kapsamında tasfiye usulünün yeniden düzenlenmesi suretiyle yedieminlik müessesinin de ıslah edilmesi hedefleniyor.

10 YILDIR PARKTA YATAN ARAÇ VAR

Sadece kendi bulundukları ilde 30'a yakın yediemin otoparkı ve 20 binden fazla araç bulunduğunu kaydeden Bursa Yediemin Otoparkçılar ve Çekiciler Derneği Başkanı Onur Özdemir, bu çerçeveden bakıldığında ülke genelinde 1500'den fazla yediemin otoparkı bulunduğunu ve bu otoparklarda da 10 yılı bulan sürelerle her marka ve modelden oluşan ciddi sayıda aracın yer aldığını söyledi.