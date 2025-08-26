FİNANS

Yeni alıp 20 km gittiği araba yandı! 'Full ekspertiz yaptırdık, 20 dakikada geldiği durum bu'

Sosyal medyada bir araçla ilgili yaşanan olay ve görüntüler gündem oldu. Samsun'da ekspertizden geçirilen aracın yalnızca 20 kilometre sonra alev aldığı öğrenildi. İşte arabayı satın alan kişinin sözleri ve paylaştığı görüntüler...

Hande Dağ

Sosyal medyada, Samsun'da ekspertizden geçirilen bir aracın başına gelenler kısa sürede gündem oldu.

Paylaşılan görüntülerde ekspertizden geçirilen aracın, yalnızca 20 kilometre sonra alev aldığı aktarıldı. Aracın satıcısının ise masrafın yalnızca yüzde 33’ünü üstlenmeyi teklif ettiği belirtildi.

"BİR DE EN FULL PAKET YAPTIRDIK EKSPERİ"

Sosyal medyada paylaşılan videoda konuşan kişi, aracın görüntüleriyle beraber "Samsun Atakum'da 20 dakika önce araba aldık, full eksper yaptırdık, eksperde hiçbir sorun çıkmadı. Benzinini koyduk, 20 km geldik gelmedik araba bir anda alev aldı. İtfaiye geldi aracı söndürdü. Bir de en full paket yaptırdık eksperi. Aracın 20 dakikada geldiği durum bu" ifadelerini kullandı.

