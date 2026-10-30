Yeni Corolla için geri sayım! 4 farklı motor seçeneği geliyor

Toyota, benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli araçları aynı altyapıda buluşturacak yeni bir platform üzerinde çalışıyor. Yeni sistemle birlikte hem üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem de yakıt verimliliğinin yüzde 15'in üzerinde artırılması amaçlanıyor. Geliştirilen altyapının önemli modellerinden biri ise yeni Corolla olacak.

Şirketin yeni platformu, farklı motor teknolojilerinin ortak bir mimari üzerinden kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Böylece benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit (plug-in hibrit) ve tamamen elektrikli araçların aynı temel yapı üzerinden üretilmesi planlanıyor. Sistemin merkezinde ise daha küçük boyutlarda tasarlanan 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor yer alıyor.

TEK PLATFORMDA DÖRT FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Toyota'nın üzerinde çalıştığı yeni mimari, üretim sürecinde önemli değişiklikler getirecek. Farklı motor tipleri için ayrı altyapılar geliştirmek yerine ortak bir platformun kullanılmasıyla geliştirme ve üretim giderlerinin azaltılması hedefleniyor. Aynı zamanda şirketin pazardaki taleplere göre farklı güç seçeneklerine sahip modeller sunabilmesi amaçlanıyor.

Yeni altyapı yalnızca üretim tarafında değil, araçların tasarımında da esneklik sağlayacak. Toyota, hibrit ve plug-in hibrit modellerde bataryaların yerleştirilmesi nedeniyle yolcu kabinindeki alanın daralmasının önüne geçmeyi planlıyor. Böylece farklı güç sistemleri kullanılsa bile iç mekândan ödün verilmemesi hedefleniyor.

YAKIT VERİMLİLİĞİNDE YÜZDE 15'İ AŞAN ARTIŞ HEDEFİ

Yeni platform için geliştirilen 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor, atmosferik ve turbo olmak üzere iki farklı seçenekle sunulacak. Toyota, bu motoru elektrik motorları ve güç kontrol sistemleriyle birlikte ele alarak yeni nesil hibrit teknolojisini de geliştiriyor.

Şirketin açıklamasına göre yeni hibrit sisteminde yakıt verimliliğinin yüzde 15'in üzerinde iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu kazanımın sağlanması için mekanik sürtünmenin azaltılması, ısı yönetiminin geliştirilmesi ve elektrik kaynaklı enerji kayıplarının düşürülmesi üzerinde çalışılıyor.

Webtekno'nun haberine göre Toyota, yeni motor ve platform teknolojisiyle farklı araç türlerinde ortak bir altyapı kullanarak hem verimlilik hem de maliyet avantajı elde etmeyi amaçlıyor.

YENİ COROLLA İÇİN 2027 İŞARET EDİLDİ

Toyota'nın yeni platform stratejisinin ilk önemli örneklerinden birinin Corolla olması bekleniyor. 2027 yılında tanıtılması planlanan yeni nesil Corolla'nın, söz konusu altyapı üzerine inşa edilmesi öngörülüyor.

Yeni modelin tamamen elektrikli, benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere dört farklı güç seçeneğiyle piyasaya sunulması bekleniyor. Böylece Toyota, aynı model ailesinde farklı motor teknolojilerini bir araya getirmeyi planlıyor.