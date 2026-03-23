Yeni dönem başlıyor! Ek ücret de komisyon da alınamayacak, yüzde 85 sınırı geldi

Elektrikli araç kullanımının artması ile Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler yapıldı. Şarj altyapısında kural değişiklikleri ile hem belirsizlikleri azaltmayı hem de daha rekabetçi bir ortamın oluşması hedefleniyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Elektrikli otomobil sahipleri için Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme ile birlikte yönetmelikte kapsam genişletildi. Artık mobil şarj istasyonları, akıllı şarj sistemleri ve şarj ağları arasındaki “roaming”, yani ortak dolaşım uygulamaları da açık biçimde tanımlanacak. Böylece, bir şarj ağına kayıtlı kullanıcı, başka bir ağ üzerinden de hizmet alabilecek.

KOMİSYON ALINMAYACAK

Otoyollardaki hızlı şarj istasyonları için de yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, 50 kW ve üzeri DC şarj ünitelerinde kredi kartı ya da temassız ödeme ile doğrudan işlem yapılabilecek. Üstelik bu ödeme yöntemi için kullanıcıdan ek komisyon da alınamayacak.
EK ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEK

Fiyatlandırma için de net sınırlar çizildi. Şarj hizmeti alan kullanıcılar sadece kWsa bazlı ücretlendirilecek. Bağlantı bedeli, başlatma ücreti ya da ekipman kullanım bedeli gibi ek kalemler artık talep edilemeyecek.
AŞIRI FİYAT FARKININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sadakat programına dahil olan kullanıcılarla diğer kullanıcılar arasındaki fiyat farkı da yüzde 25’i aşamayacak. Böylece farklı kullanıcı grupları arasında aşırı fiyat farklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Doğrusu, bu madde özellikle fiyat karşılaştırması yapan kullanıcılar için kritik.

ŞARJ İŞLEMİ SONLANDIRILABİLECEK

Yeni yönetmelikte işletmecilere, belirli şartlar altında DC şarj hizmetini sonlandırma hakkı da tanındı. Buna göre şarj ağı işletmecisi kullanıcıyı önceden bilgilendirmek kaydıyla, batarya doluluk oranı yüzde 85 ve üzerine çıkan elektrikli araçların şarj işlemini sonlandırabilecek.

Bu düzenleme, özellikle yoğun kullanım saatlerinde istasyon verimliliğini artırmaya dönük bir adım olarak öne çıkıyor. Bir başka ifadeyle, hızlı şarj noktalarının daha fazla araç tarafından dönüşümlü kullanılmasının önü açılmak isteniyor.
MOBİL ŞARJ İSTASYONLARI SİSTEMDE!

Mobil şarj istasyonları da artık resmi olarak sistemin parçası haline geldi. Yeni dönemde şarj ağı işletmecileri mobil şarj hizmeti sunabilecek ve bu istasyonlar da şarj ağının bir unsuru olarak değerlendirilecek.

ZORUNLU OLACAK

Bilgi güvenliği ve şeffaflık tarafında da yeni yükümlülükler var. Şarj ağı işletmecilerinin sistemlerini ISO 27001 standardına uygun hale getirmesi zorunlu olacak.

Tüm istasyonların konum, fiyat ve müsaitlik bilgilerinin merkezi bir platformda yayımlanması da şart koşuldu. Böylece kullanıcılar, istasyona gitmeden önce nerede boş ünite var, fiyat ne kadar, hizmet uygun mu gibi bilgilere daha kolay erişebilecek.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

