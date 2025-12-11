Yeni Ford Kuga Active satışa çıkıyor! İşte fiyatı...

Ford'un bağlantılı özellikleri, konfor ve güvenlik teknolojilerinin yanı sıra iddialı tasarımıyla segmentinde öne çıkan modeli Kuga'nın Active X versiyonu Türkiye'de kullanıcılar ile buluşuyor.

Açıklamaya göre, performansı, gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri, modern hatlarıyla şık tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren model, SUV tutkunlarının dikkatini çekecek.

Modelin özellikleri şöyle açıklandı:

Söz konusu teknolojiler arasında, yoğun trafikte gerektiğinde otomatik frenleme yapan yeni nesil adaptif hız kontrolü, geri manevralarda yayaları ve araçları algılayarak sürücüyü uyaran ve gerekirse otomatik fren yapan geri fren desteği ve sürüş esnasında şerit değişiklikleri konusunda uyarı veren şerit takip sistemi yer alıyor.

Çarpışma önleme yardımcısı, bir çarpışma olasılığında, riski algılayarak sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde otomatik müdahale ediyor.

Ayrıca 360 derece kamera sistemi de ön, yan ve arka kameralar aracılığıyla aracı çevreleyen alanı tam perspektifte görüntüleyerek park ve dar alan manevralarını kolaylaştırıyor.

Kuga Active X; Ford Aralık ayında Türkiye yollarına çıkacak.

ŞERİT TAKİP SİSTEMİ YER ALIYOR!

Donanım özellikleriyle seçenek olarak öne çıkan model, 2 milyon 935 bin 700 liradan başlayan tavsiye fiyatıyla satışa sunuluyor.

Model, buz beyazı, akik siyah, ada mavisi, su yeşili, kurşun gri, manyetik gri olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle tercih edilebiliyor.Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır