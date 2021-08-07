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Yeni Golf fiyat listesi ve kampanyalı fiyatları! 2021 Golf fiyatları ne kadar?

07.08.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman otomobil devi Volkswagen’in en popüler araçlarından biri olan Golf, 2021 fiyatları ile farklı bütçelere hitap ediyor. Yenilenen iç ve dış tasarımı ile modern bir şehir otomobili formuna gelen Golf, 1.0 ve 1.5 motor seçenekleri ile yüksek performanslı sürüş deneyimi sunuyor. Otomatik DSG şanzıman ve manuel vites seçeneği ile piyasa sürülen Golf 2021 modeli tasarımı ile C segmenti araçlar arasındaki yerini korumaya devam edecek gibi görünüyor. İşte 2021 Volkswagen Golf fiyatları...

Yeni Golf fiyat listesi ve kampanyalı fiyatları! 2021 Golf fiyatları ne kadar?

Yaklaşık yarım asırdır otomotiv piyasasının en dikkat çeken otomobillerinden biri olan Volkswagen Golf, 2021 modeli ile araç satın almak isteyenlere farklı fırsatlar sunuyor. Dijital kokpit, ısıtmalı direksiyon ve koltuk ve LED farlı aydınlat gibi farklı özelliklere sahip yeni Golf, dört farklı donanım paketiyle satışa çıktı. Araçların donanım paketlerine göre sürücülerine sunduğu konfor özellikleri farklılık gösteriyor. Cam tavan, metalik renk gibi opsiyonel özellikler yeni Golf satın almak isteyenlere belirli bir ücret karşılığında sunuluyor. İşte 2021 model Volkswagen Golf fiyatları...

VOLKSWAGEN GOLF 2020 FİYATLARI

C segmenti otomobiller arasında en sevilen araçlardan biri olan Volkswagen Golf, 2021 yılı satış fiyatları araç satın almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Yenilenen iç ve dış tasarımı ile dikkat çeken yeni Golf, manuel ve otomatik vites seçeneklerine sahip. Yeni Golf’ün otomatik vites seçeneklerinde marka ile özleşen DSG şanzıman tasarımı yer aldı. Gençler ve küçük aileler için ideal otomobillerden biri olan Golf yenilenen tasarımı ile premium bir sürüş deneyimi sunuyor. LED farlar, inceltilmiş ön ızgara ve arka tasarımı ile sportif görünüme sahip yeni Golf, şehrin popüler araçları arasındaki tahtını korumaya devam edecek gibi görünüyor. Donanım paketleri ile zenginleştirilen yeni Golf araçlara farklı opsiyonlar eklenebiliyor. Aracını yenilemek veya yeni araç almak isteyenlerin merak ettiği yeni Golf 2021 fiyatları şöyle:

Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression 289.200 TL
Golf 1.0 TSI 110 PS DSG Life 361.000 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style 398.000 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line 419.900 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 436.400 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 458.200 TL

YENİ GOLF FİYATLARI DONANIM PAKETLERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Otomobil piyasasını kasıp kavuran efsane araçlardan biri olan Golf, yenilenmiş tasarımıyla dikkat çekiyor. Volkswagen teknolojisinin yenilikçi her adımın yer aldığı yeni Golf tasarım ve sürüş konforu bakımından araç satın almak isteyenleri şımartacak özellikler sunuyor.

Dört farklı paket seçeneği ile satışa çıkan yeni Golf, 1.0 ve 1.5 motor gücüne sahip. İki farklı motor seçeneği ile piyasaya sunulan Golf 2021 modelinin 1.0 motorunda DSG şanzımanın yanı sıra manuel vites seçeneği mevcut. Konforlu iç kabin ve modern dış tasarımı ile araç satın almak isteyenlerin ilgisini çeken yeni Golf modeline metalik renk ve açılabilir cam tavan özelliği opsiyonel olarak eklenebiliyor.

2021 Golf modelini metalik renk ile satın almak isterseniz 3 bin 290 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Araçlara spor ve lüks görünüm kazandıran açılabilir cam tavan özelliği için araç satın almak isteyenlerin ekstra olarak 10 bin 70 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Farklı donanım paketlerine eklenen bu ekstra özellikler ile yeni Golf’ün satış fiyatları çeşitleniyor.

Impression, Life, Style ve R-Line olmak üzere dört farklı donanım paketi ile satışa sunulan yeni Golf, farklı fiyat seçeneklerine sahip. En boş paket olarak bilinen Impression donanım paketinde anahtarsız çalıştırma, LED farlar, 10 inç iç ekran gibi özellikler bulunuyor. Full paket olarak bilinen R-Line seçeneğinde ise sürücülere tasarımda ve teknik özelliklerde farklı alternatifler sunuluyor.

Spor paket olan R-Line araçlarda R logolu ön ve arka tampon, spor direksiyon ve 17 inç jant özelliği sunuluyor. Spor süspansiyon, sürüş profil seçimi, dijital iç gösterge gibi özellikler pakette mevcut.

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