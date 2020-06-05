Yeni Honda HR-V Sport Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Daha sportif ve güçlü performansıyla öne çıkan yeni Honda HR-V Sport, Türkiye’de 249 bin TL'den satışa sunuldu.

Honda açıklamasına göre, yeni Honda HR-V Sport, 182 beygir gücüne sahip 220 Nm tork üretebilen, turbo beslemeli, 1.5 litre hacimli i-VTEC benzinli turbo motoru ile sürüş performansı isteyen kompakt SUV severlerin tüm beklentilerini karşılarken sportif değişimlerle yenilenen iç ve dış görüntüsü ile de dikkati çekiyor.

Dış görünümde bal peteği görünümlü ön ızgarayı tamamlayan siyah renkteki yan marşpiyeller, siyah jantlar, siyah yan aynalar, siyah çamurluk korumalıklar ve siyah arka tampon Honda HR-V’nin sportif ruhunu ortaya koyuyor. Bu parlak siyah detaylara ek olarak LED ön sis farları, 18 inç alaşımlı siyah jantlar, çift egzoz çıkışı ve arka spor tampon da yeni görünümdeki sportif ruhu yansıtan unsurlar arasında yer alıyor.

İÇ MEKNADA SİYAH/KOYU KIRMIZI KOMBİNİ

Açıklamaya göre, Honda HR-V’nin dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerle bezenen Magic Seat tasarımı da yolcuyu daha da kavrayan bir yapıyla geliştirildi. İç mekanın en belirgin değişimi olan, koltuklarda ve konsolda kendini gösteren siyah ve koyu kırmızı renkleri içeren tasarım ise spor çizgisini güçlendiriyor. Alaşım pedallar da dış gövdedeki parlak siyah detayını tamamlıyor.