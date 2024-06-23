Yeni vergi paketinde ÖTV'siz araçlara tırpan! Muafiyet yerine destek gelebilir!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kapsamlı yeni vergi paketinin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Paketin taslağından da her gün yeni detaylar gündem oluyor. Yeni vergi paketinde ÖTV'siz araçlar için de bir düzenleme yapıldıığı belirtildi. Vergi paketinde, engellilerin ÖTV’siz araç alımının sınırlandırılması amacıyla iki alternatifli madde yer alıyor.

İKİ ALTERNATİF

Birinci alternatifte engelli araç alma hakkının 10 yıldan 1’e düşürülmesi, engellinin ölümünden sonra tüm vergilerin mirasçılarından alınması, engelli araç limitinin belirlenmesinde yeniden değerleme oranın yarısının dikkate alınması konuşulurken ikinci alternatifte ise ÖTV'siz araç alma hakkının tamamen kaldırılması var.

MUAFİYET KALDIRILIP NAKİT DESTEK GELEBİLİR

Sözcü'de yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engellilere, gelir durumuna bakıp yerli araç fiyatlarını da dikkate alarak bir miktar nakit destek vereceği iddia edildi. Bakanlığın nakit desteği ile araç alan engellinin ise diğer yardımlarının kesileceği öne sürüldü.





