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Yeni zam kapıda! Akaryakıt tabelası değişiyor: Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber bu gece bekleniyor.... İşte 21 Şubat Cuma güncel benzin-motorin fiyatları

21.02.2025 10:54
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Akaryakıt tabelası bir kez daha değişiyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma yeni zam haberini beraberinde getirdi. Peki araç sahiplerini yakından ilgilendiren zam ne zaman gelecek, ne kadar olacak? 21 Şubat 2025 Cuma güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası benzin ve motorin (mazot) fiyatı ayrıntıları...

Yeni zam kapıda! Akaryakıt tabelası değişiyor: Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber bu gece bekleniyor.... İşte 21 Şubat Cuma güncel benzin-motorin fiyatları

Akaryakıta yeni zam yolda. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların sonucu olarak akaryakıt fiyatları da dönem dönem değişiyor. Bununla birlikte "Benzin fiyatı ve motorin fiyatına zam var mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken akaryakıt zammı haberi geldi.

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. Zamlı tarifenin 22 Şubat Cumartesi günü saat 00.01'de devreye gireceği belirtiliyor.

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İSTANBUL'DA MOTORİN KAÇ TL?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

  • İstanbul'da motorin litre fiyatı 46 lira 56 kuruş,

  • Benzinin litresi ise ortalama 46 lira 43 kuruş.

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ZAM SONRASI BENZİN KAÇ TL, MOTORİN KAÇ TL?

Peki beklenen zam sonrası akaryakıt tabelası nasıl olacak? İşte o tabela...

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin (zamlı fiyat): 48.01 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 46.27 TL/LT

Motorin (zamlı fiyat): 47.89 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LTBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.56
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.43
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.66
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.76
Gazyağı
39.38
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam Akaryakıt
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