Yer İstanbul Haydarpaşa Limanı! Türkiye'ye getirilen binlerce sıfır araç böyle görüntülendi

Sıfır araçlar üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor. Burada marka ve modellerine göre park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor.

PARK ALANLARINA DİZİLDİLER

Binlerce aracın yer aldığı Haydarpaşa limanının havadan görüntülenmesi ilginç manzaralar oluşturdu.

Görüntülerde araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam edildiği görülüyor.



Öte yandan ortaya çıkan bu manzara Türkiye ekonomisinde cari açığı hazırlayan sebeplerden biri olarak yorumlandı.







