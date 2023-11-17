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  4. Yer İstanbul Haydarpaşa Limanı! Türkiye'ye getirilen binlerce sıfır araç böyle görüntülendi

Yer İstanbul Haydarpaşa Limanı! Türkiye'ye getirilen binlerce sıfır araç böyle görüntülendi

17.11.2023 16:51 | Son Güncelleme:
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Piyasada fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları, ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor. Bir kaç ay önce piyasada sıfır araç bulmak oldukça zorken, artık bayiler ellerindeki araçlarını satabilmek için üst üste kampanyalar yapıyor. Diğer yandan ise İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı’na gemilerle binlerce sıfır araç getirildi. Limanda bekleyen araçlar havadan görüntülendi.

Sıfır araçlar üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor. Burada marka ve modellerine göre park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor.

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PARK ALANLARINA DİZİLDİLER

Binlerce aracın yer aldığı Haydarpaşa limanının havadan görüntülenmesi ilginç manzaralar oluşturdu.

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Görüntülerde araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam edildiği görülüyor.

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Öte yandan ortaya çıkan bu manzara Türkiye ekonomisinde cari açığı hazırlayan sebeplerden biri olarak yorumlandı.

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Otomobil Sıfır araba haydarpaşa
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