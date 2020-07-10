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Yerli otomobil ne zaman çıkacak? TOGG yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 10.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Yerli otomobil için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tasarımı ve teknolojisiyle beğeni kazanan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından tasarımı yapılan yerli otomobil için kurulacak fabrikanın temelleri atılıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak fabrikanın tamamlanmasının ardından yerli otomobil yollarda görülmeye başlanacak. Peki yerli otomobil ne zaman çıkacak?

Yerli otomobil ne zaman çıkacak? TOGG yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor

Yerli otomobil üretimi için çalışmalar devam ediyor. Büyük bir lansman ile tanıtılan TOGG yerli otomobil için kurulacak fabrikanın yeri belirlenmişti. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretimi yapılacak yerli otomobilin fabrikası için 18 Temmuz 2020 tarihinde temel atılacak. Bursa'nın Gemlik ilçesinde Gençali Mahallesi'nde bulunan askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaatının başlangıcına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

18 ayda tamamlanması beklenen yerli otomobil fabrikası inşaatı tamamlandığında hem Türkiye yerli otomobiline kavuşacak, hem de çok sayıda vatandaş iş sahibi olacak. Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor.

Yerli otomobil ne zaman çıkacak?

Yerli otomobil fabrikasının inşaatının 2021 yılında tamamlanması öngörülüyor. Bu tarihin ardından TOGG yerli otomobil üretimi başlayacak ve 2022 tarihinde ilk seri tamamlanacak. Bu serinin üretimiyle birlikte yerli otomobil yollarda olacak. İlk etapta SUV üretiminin yapılacağı yerli otomobil fabrikasında daha sonra sedan otomobil üretimine de başlanacak.

Yerli otomobilin özellikleri

yerli otomobil özellikleri
yerli otomobil özellikleri 2

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