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Yerli otomobil TOGG'la ilgili yeni gelişme! Sosyal konuttan sonra TOGG hamlesi bekleniyor

21.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıl sonunda üretimine başlanacak ve 2023'ün ilk aylarında da tüketici ile buluşacak Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'la ilgili yeni gelişme yaşandı. TOGG teknolojilerinin sergilediği ‘Konsept Akıllı Cihazı’ Ayasofya ve Sultanahmet manzarası eşliğinde Galataport’ta görücüye çıktı. Aracın Sedan modeli sergilenirken, yerli otomobili inceleyen vatandaşlar ise devletin TOKİ gibi TOGG alımında da ödeme kolaylığı sağlanmasını bekliyor.

Yerli otomobil TOGG'la ilgili yeni gelişme! Sosyal konuttan sonra TOGG hamlesi bekleniyor

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. TOGG teknolojilerinin sergilendiği ‘Konsept Akıllı Cihazı’ Galatport’da görücüye çıktı. Daha önce ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında sergilenen otomobil, tanıtım amaçlı İstanbul’da sergileniyor. 2023 yılının Mart ayında banttan inecek olan yerli ve milli otomobil TOGG'un sedan modeli vatandaşların ilgi odağı oldu.

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“DEVLETİMİZİN TOKİ’DE SAĞLADIĞI KOLAYLIĞI, TOGG İÇİN DE SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM”

Alman markaların gerisinde kalmayacak olan bir tasarımın olduğunu belirten Nadir Bacaksız, “Otomobil ek kelimeyle muhteşem görünüyor. Devletimiz vatandaşlar için TOKİ’de kolaylık sağlandığı gibi TOGG için de kolaylık sağlayacaktır.

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Dizayn olarak internet ağı var, ön paneller, koltuklar direksiyon çok güzel görünüyor. Evdeki elektrikli eşyayı, eve gitmeden arabadan açabileceğimizi düşünüyorum. Eğer imkanımız olursa bende almak isterim” şeklinde konuştu.

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“TASARIM OLARAK DÜNYANIN GERİSİNDE KALMAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Türkiye'nin böyle güzel bir proje yapacağına her zaman inandığını ifade eden Halis Işık, “Tasarım olarak dünyanın gerisinde kalmayacağımızı düşünüyorum. Bizim çok yetenekli tasarımcılarımız var. Kapılar çok hoş duruyor. Genel olarak tasarımı çok iyi duruyor. Önemli olan başlamaktı artık devamı gelecektir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil togg
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