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Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.06.2020 09:14 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde fabrika için ÇED'den olumlu rapor alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu.

Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı

TOGG'dan yapılan açıklama şöyle:

ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık. Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun.


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