FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Yerli otomobilin markası belli oldu

Yerli otomobilin markası belli oldu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.08.2020 14:59 | Son Güncelleme

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek, "Yaptırdığımız endekste TOGG’un marka beğeni endeksi yüzde 73’lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi. Karakaş, Türkiye’nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 gizlilik anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Tedarikçi seçiminin yüzde 93’ü tamamlandı. Yüzde 78’i Türkiye’den yüzde 22’si Avrupa ve Asya’dan oluşacak” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobilin markası belli oldu

Bursa Gemlik’te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’tan yerli otomobildeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, Türkiye’nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 gizlilik anlaşması imzaladıklarına dikkat çekerek, "Tedarikçi seçiminin yüzde 93’ü tamamlandı. Yüzde 78’i Türkiye’den yüzde 22’si Avrupa ve Asya’dan oluşacak. Avrupa’ya açılmayı tabi ki de istiyoruz. Bunların arasında başta Almanya, Fransa ve İtalya var” dedi.

'2030 YILINDA DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ 5 FARKLI MODELDEN TOPLAM 1 MİLYON ADET ÜRETİLECEK'

İnşaatın zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacağını belirten Karakaş, "TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek. TOGG Gemlik Tesisi’nde işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak. Tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından ilk seri araç 2022 yılı son çeyreğinde banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. Yerlilik oranı üretim başlangıcında yüzde 51 olarak açıkladık. Türkiye’nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. TOGG için tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ü tamamlanırken, bunların yüzde 78’i Türkiye’den, yüzde 22’sini ise Avrupa ve Asya’dan farklı şirketler oluşturuyor. TOGG için şu ana kadar 700 milyon liranın üzerinde Ar-Ge yatırımı yapıldı. TOGG’un üretim başlangıcından
itibaren batarya modül ve paketleri yerlileştirilecek” ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'YA AÇILMAYI TABİ Kİ DE AÇILMAK İSTİYORUZ'

Araçla ilgili donanım bilgileri de veren Karakaş, “Aracımız tek motorla 7,6 saniye çift motorla 4.8 saniyede 100 km’ye ulaşıyoruz. Yine aynı şekilde tek motorla 200 beygir çift motorla 400 beygir gücüne sahip. Bataryamız TOGG araçlarında kullanmasıyla beraber diğer ülkeler için bir pazar olmasını istiyoruz. Gebze’deki fabrikasıyla ilgilendik. Fabrikanın kapanma tarihleriyle bizim fabrikamızın açılma tarihleri uyuşmadı. Kendi ülkesinde başarılı olmayan bir firmanın ihracatta da başarılı olacağını düşünmüyorum. Bazı şeylerin oturmasıyla birlikte Avrupa’ya açılmayı tabi ki de açılmak istiyoruz. Bunların arasında başta Almanya, Fransa ve İtalya var" dedi.

YERLİ OTOMOBİLİ İSMİ

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek, "Yaptırdığımız endekste TOGG’un marka beğeni endeksi yüzde 73’lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi. Karataş, "Aracımızın isimlerini üretim tamamlandıktan sonra düşünüyoruz. Biz şu anda iki tane patent aldık. Yeni icatlarımızı ve düşüncelerimizi patentlendiriyoruz. Tüketici ve pazarın ihtiyaçlarına yöneliyoruz. Dünyada doğuştan elektrikli otomobilde bizim seviyemize gelen yok. Biz tamamen özgün üretiyoruz. Otomobilde klasik dağıtım ağı değişiyor bizde ona göre dağıtım planı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

'AVRUPA'NIN EN TEMİZİ OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR'

Fabrikanın çevre dostu olacağını da sözlerine ekleyen Karakaş, “Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda kısa çevrimi sayesinde de yüzde 30 daha düşük Co2 salımı ve karbon ayak izi bırakıyor. Üretimin yanında Ar-Ge, stil tasarım merkezi, prototip geliştirme ve test merkezi, strateji ve yönetim merkezi ve daha önemlisi müşterilerimizin otomobillerimizi, teknolojimizi ve markamızı ailece deneyimleyeceği, satın aldıkları otomobillerini teslim alabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri, gelecek kuşakları teknolojiye özendirecek Müşteri Deneyi Parkı’nı aynı çatı altında topladığı için fabrikadan daha fazlası olacak” diye konuştu.

'NCAP'TAN EN YÜKSEK GÜVENLİK SEVİYESİ OLAN 5 YILDIZI ALACAK ŞEKİLDE GELİŞTİRİLDİ'

Son olarak mühendislik çalışmaları hakkında da bilgi veren Karakaş, “Doğuştan elektrikli platform Euro NCAP’ten en yüksek güvenlik seviyesi olan 5 yıldızı alacak şekilde geliştirildi. Elektrik/Elektronik mimarisi oluşturuldu. Şasi, batarya, elektrik motoru ve güç elektroniği parametreleri belirlenip entegre edildi. Konfor, performans ve yol tutuşunu destekleyecek süspansiyon mimarisi simülasyon çalışmaları ile geliştirildi. İleri sürüş destek sistemleri (ADAS), sensör, kamera donanımları, yazılımları ve algoritmaları geliştirildi” diye sözlerini tamamladı.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
İkinci el otomobil de en çok ilan verilenler onlar oldu!İkinci el otomobil de en çok ilan verilenler onlar oldu!
AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu, zamlandı mı?AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu, zamlandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Altınla ilgili önemli tahmin! Gram altın yıl sonunda 600 lirayı bulabilir

Altınla ilgili önemli tahmin! Gram altın yıl sonunda 600 lirayı bulabilir

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

Korkutan açıklama: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Korkutan açıklama: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şu an ikinci el araba alınır mı?

Şu an ikinci el araba alınır mı?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İkinci el araba fiyatları düşer mi?

İkinci el araba fiyatları düşer mi?

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci el arabalarda en çok ilan verilen arabalar hangisi? İkinci el otomobil ilanlarında en çok ilan verilen markalar listesi!

İkinci el otomobil de en çok ilan verilenler onlar oldu!

İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?

İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?

İkinci el otomobil fırsatçılığı: Fiyatlar sıfır otomobilleri geçti!

Fiyatlar sıfır otomobilleri geçti!

İkinci el araç satışına düzenleme! İkinci el araba fiyatları ne olacak?

İkinci el araç satışına yeni düzenleme

2020 Temmuz ayında en çok satan arabalar listesi! Geçen ay hangi otomobiller en çok sattı? İşte en çok satan otomobiller!

En çok onlar satıldı!

Fiat, temmuz ayında otomobil pazarının lideri oldu

Otomobil pazarının lideri oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.