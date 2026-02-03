FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Yıla hızlı başladı: Araç satışları arttı! En çok o tercih edildi

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,77 artarak 75 bin 362 adede yükseldi. Otomobil satışları, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,14 artarak 61 bin 55, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,56 artarak 14 bin 307 oldu. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok yüzde 60,3 pay ve 36 bin 786 satışla SUV otomobiller tercih edildi.

Yıla hızlı başladı: Araç satışları arttı! En çok o tercih edildi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Ocak 2026 verilerine göre, otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,14 artarak 61 bin 55, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,56 artarak 14 bin 307 oldu.

Yıla hızlı başladı: Araç satışları arttı! En çok o tercih edildi 1

Pazarın yüzde 83,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 32 bin 428'lik satışla yüzde 53,1, B segmenti otomobiller ise 18 bin 589'lik satışla yüzde 30,4 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen otomobiller yüzde 60,3 pay ve 36 bin 786 satışla SUV modeller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 21,2 pay ve 12 bin 966 satışla sedan, yüzde 18,3 pay ve 11 bin 152 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 26 bin 671 adetle yüzde 43,7 pay alırken, hibrit otomobil satışları 18 bin 774 adetle yüzde 30,7, elektrikli otomobil satışları 11 bin 304'le yüzde 18,5, dizel otomobil satışları 4 bin 203'le yüzde 6,9 ve otogazlı otomobil satışları 103'le yüzde 0,2 pay aldı.

Yıla hızlı başladı: Araç satışları arttı! En çok o tercih edildi 2

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI

160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 87,4 artarak yüzde 17,1 paya, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 32,7 yükselerek yüzde 1,4 paya sahip oldu.

1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,8 azalarak pazardan yüzde 27,9 pay alırken 1400-1600 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 9,1 artarak yüzde 22,4 paya ulaştı.

1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 20,8 azalarak yüzde 0,4 pay, 2000 cc üstü otomobil satışları ise yüzde 51,9 düşüşle yüzde 0,1 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 59 bin 455 adetle satışların yüzde 97,4’ünü, manuel şanzımanlı otomobiller ise 1600 adetle yüzde 2,6’sını oluşturdu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, van gövde tipi yüzde 73,7 pay ve 10 bin 538 satışla ilk sırada yer aldı. Kamyonet gövde tipi ise yüzde 10,8 pay ve 1546 satışla ikinci sırada konumlandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KOSGEB için başvurular başladı: İşte son tarihKOSGEB için başvurular başladı: İşte son tarih
İş dünyasından yeni 'finansman paketi' mesajı!İş dünyasından yeni 'finansman paketi' mesajı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Otomobil Hafif ticari araç araç satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.