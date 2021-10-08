FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Yönetmelik talebi geldi! "İkinci el araçlarda fiyat dengesini bozuyor"

Yönetmelik talebi geldi! "İkinci el araçlarda fiyat dengesini bozuyor"

08.10.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, yetkili olarak ikinci el araç satışı yapanların, yetki belgesi olmadan araç satışının kısıtlanmasını sağlayan yönetmeliğin uygulanmasını beklediğini belirterek, "Bu sayede kayıt dışılığın önüne geçilecek ve sektörden gelen şikayetler sona erecektir. Meslekle alakası olmayan kişilerin alıp sattığı araçlar fiyat dengesinin bozulmasına da neden oluyor." dedi.

Yönetmelik talebi geldi! "İkinci el araçlarda fiyat dengesini bozuyor"

Erkoç, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmeliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ağustosta yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Yönetmelik gereği, iş yeri açma ve çalışma ruhsatında ikinci el motorlu kara taşıtı faaliyeti bulunan ve meslek odasına kayıtlı işletmelerin yetki belgesi alabildiğine işaret eden Erkoç, yetki belgesi olmayanların da yılda üçten fazla araç alıp satamadığını söyledi.

Erkoç, Türkiye genelinde 70 bini aşkın motorlu araç satıcısı olduğunu belirterek şöyle devam etti;

"Geçen yıl ülkede 9 milyona yakın araç el değiştirdi, bunun yalnızca 1 milyon 600 binini motorlu araç satıcıları ve otomobil bayileri gerçekleştirdi. Çoğunluğunu, devlete hiçbir vergi ödemeyen, 'ayaküstü' tabir ettiğimiz kişiler alıp satmış. Burada devletin de ciddi bir vergi kaybı oluyor. Konunun takibinin yapılmasıyla ilgili başvurular alıyoruz. Yönetmelikle düzene girmesi beklenen sektörümüzde sıkıntılar, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve devletimizin vergi kaybı devam ediyor. Yetkili olarak ikinci el araç satışı yapanlar, yetki belgesi olmadan araç satışının kısıtlanmasını sağlayan yönetmeliğin uygulanmasını bekliyor. Bu sayede kayıt dışılığın önüne geçilecek ve sektörden gelen şikayetler sona erecektir."

Son Dakika: Motorine 23 kuruş zamSon Dakika: Motorine 23 kuruş zam

FİYAT DENGESİNİ BOZUYOR

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin sistemlerinin birbirine entegre olduğunu, bu sayede yetki belgesi ile araç alıp satanların ve ayaküstü ticaret yapanların kontrol edilebildiğini dile getiren Erkoç, internet sitelerinde ve oto pazarlarında kendilerini motorlu araç satıcısı olarak tanıtıp araç satışı yapan kişilerin vatandaşları dolandırabildiğini söyledi.

Erkoç, otomobil üretiminde global çapta yaşanan çip krizinin sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının artmasında büyük bir rol oynadığını, bunun yanı sıra kayıt dışılığın da fiyatların yükselmesine sebep olduğunu vurgulayarak "Meslekle alakası olmayan kişilerin alıp sattığı araçlar fiyat dengesinin bozulmasına da neden oluyor." dedi. (AA)

Çip krizi bir otomotiv devini daha vurdu! BMW’nin araç teslimatlarını yüzde 12,2 gerilediÇip krizi bir otomotiv devini daha vurdu! BMW’nin araç teslimatlarını yüzde 12,2 geriledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ikinci büyük yat limanı! ÖzelleştiriliyorTürkiye'nin ikinci büyük yat limanı! Özelleştiriliyor
1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu
Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel!Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Zabıtadan seyyar satıcıya yumruk

Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Zabıtadan seyyar satıcıya yumruk

İngiltere'den aşı kararı: Aralarında Türkiye de var

İngiltere'den aşı kararı: Aralarında Türkiye de var

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Üç uluslararası şirket Türkiye'de yatırım yapacak

Üç uluslararası şirket Türkiye'de yatırım yapacak

Motorine 23 kuruş zam

Motorine 23 kuruş zam

İşte altın bilezik fiyatları

İşte altın bilezik fiyatları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Facebook borsada da çöktü

Facebook borsada da çöktü

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

Kışın kiralar 2 bin lira yazın ise 10 bin lira

Kışın kiralar 2 bin lira yazın ise 10 bin lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.