FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Yüzlerce Porsche sahibi yolda kaldı! Uydu aracılığıyla bloke ettiler

Dünyanın en pahalı araç markalarından olan Porsche, Rusya'dan yaşanan ilginç olayla gündeme geldi. Birçok Porsche araç sahibi, aynı dönemde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı. 2020 yılı öncesi Porsche araçlarını etkileyen sorunun uydu üzerinden yapılan bloke işlemiyle alakalı olduğu iddia edildi.

Yüzlerce Porsche sahibi yolda kaldı! Uydu aracılığıyla bloke ettiler

TASS haber ajansına göre, Rus sosyal medya hesaplarında ülke genelinde yüzlerce kişi Porsche araçlarının yaygın bir arıza nedeniyle çalışmadığını belirtti.

Rolf Servis Müdürü Yuliya Truşkova, Porsche marka araçların çalıştırılmasındaki sorunların, fabrika alarm sisteminin uydu modülü aracılığıyla yanlışlıkla bloke edilmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Yüzlerce Porsche sahibi yolda kaldı! Uydu aracılığıyla bloke ettiler 1

UYDU ARACILIĞIYLA BLOKE ETMİŞLER

Truşkova, "28 Kasım'dan bu yana Porsche sahiplerinin şirketin servis merkezine yaptığı aramalarda önemli bir artış gördük. Uzmanlarımız, sorunun fabrika alarm sisteminin uydu aracılığıyla bloke edilmesinden kaynaklandığını belirledi." dedi.

Halihazırda tüm içten yanmalı motor modelleri ve tipleri için herhangi bir modelin bloke edilebileceğine işaret eden Truşkova, fabrika alarm sisteminin sıfırlanıp sökülerek blokenin şu anda aşılabileceğini aktardı.

Truşkova, "Benzer durumları Mercedes-Benz sahipleri de yaşıyor ancak bunlar münferit vakalar. Araçlar 'tuğla' (işe yaramaz) duruma geçmiyor. Bu blokelerin nedeni biliniyor mu? Uzmanlar şu anda bu konuyu araştırıyor, bunun kasıtlı olarak yapılmış olma ihtimali var." diye konuştu.

Yüzlerce Porsche sahibi yolda kaldı! Uydu aracılığıyla bloke ettiler 2

YÜZLERCE PORSCHE MARKA ARAÇ ÇALIŞMAZ HALE GELDİ

Avto.ru dergisinin aktardığı bilgilere göre, problem özellikle 2020 yılı öncesinde üretilen Porsche modellerinde görülüyor. Başta Cayenne, Macan ve Panamera olmak üzere birçok araçta çalıştırma sorunları yaşandı.

Telegram kanalı Shot, Rusya’da yüzlerce Porsche marka aracın çalışmaz hale geldiğini ve araç sahiplerinin durumdan olumsuz etkilendiğini duyurdu.

(AA)

05 Aralık 2025
05 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump 'onay' verdi! ABD'de üretilecekTrump 'onay' verdi! ABD'de üretilecek
BİM'e LEGO setleri geliyor!BİM'e LEGO setleri geliyor!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
porsche Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.