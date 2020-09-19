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Yüzlerce son model Ford araba hurdaya döndü!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.09.2020 09:45 | Son Güncelleme

Yüzlerce Ford arabanın ve Lincoln marka arabanın hurdaya döndüğü tren kazası büyük maddi kayıp yaşattı!

Yüzlerce son model Ford araba hurdaya döndü!

ABD'de meydana gelen tren kazasında sıfır km lüks otomobiller dakikalar içinde hurdaya döndü. Şoke eden görüntülerde pırıl pırıl otomobillerin karoser ve camlarının parçalandığı anlar dünya basınında geniş yer buldu.

TREN KAZASINDA FORD MARKA ARABALAR HURDA OLDU!

ABD'de 13 Eylül tarihinde Memphis, Tennessee’de bölgesinde büyük bir tren kazası oldu. Kazanın nedeninin yanlış yükseklik hesaplaması olduğu anlaşıldı. Hızla ilerleyen tren, yapılan yanlış yükseklik hesabı nedeniyle hat üzerindeki bir köprüye takıldı. Bundan sonra yana yatan trenin taşıdığı sıfır kilometre araçların hepsi devrildi. Vurma, çarpa sonucunda yüzlerce Ford marka sıfır araba ve Lincoln marka araba hurdaya döndü. Yapılan açıklamaya göre araçların hepsi tamamen kullanılmaz hale geldi. ABD'de meydana gelen tren kazasının maddi sonucu ise 2,5 milyon dolar gibi. Trenin yüksek bariyere çarpıp durması ise uzun sürdüğü için hem trende hem de taşıdığı yüklerde büyük bir hasar söz konusu oldu.

TREN KAZALARI VE TRENLE TAŞIMACILIK KONUSU

Trenler yani raylı taşımacılık aslında yük taşımanın en ekonomik yolu. Kara yolu ile taşımacılıktan kat be kat daha ekonomik olan bu yöntemde kazalar da nadiren oluyor. Ancak trenle yük taşımacılığında bir kaza gerçekleştiğinde sonuçları da çok daha ağır olabiliyor. 1800'lerin başlarından beri tüm dünyada özellikle de Avrupa'da tren yolu taşımacılığı yapılıyor olsa da hala kazalar yaşanabiliyor ve kazaların büyük bir kısmı insan hatasından kaynaklanıyor. Tıpkı haberdeki tren kazası gibi...

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