Zam, çip krizi, bulunurluk sorunu dinlemedi: 1 ayda 100 binden fazla sıfır otomobil satıldı! ‘Bu normal bir durum değil…’

Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Mart ayına göre yüzde 61,7 artarak 103 bin 929 adet oldu. Böylelikle Türkiye'de ilk kez Mart ayında satışlar 100 bini aşmıştı. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 oranında artarak 235 bin 971 adet olarak gerçekleşmişti.

“ÜRETİMİ ZORLUYORUZ AMA TALEP NORMALİN ÜZERİNDE”

Pazardaki bu hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, dünya genelinde çip merkezli sorunların devam ettiğine işaret ederek, otomotiv pazarındaki araç bulunamama konusuna ilişkin, “Türkiye pazarındaki bu kadar yüksek talep, normal bir talep değil. Bu talebin arkasında 'yalnızca kullanım ihtiyacı var' kimse diyemez. Bugün hepimiz görüyoruz, sizde de yansıyor bunlar. Burada bir yatırıma dönüştü bu iş bir miktar. Aslında bugün Türkiye’deki, ilk 3 aydaki kapasite kullanımını görüyorsunuz. Bütün fabrikalarımız ful kapasite çalışmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz üretimi zorluyoruz ama talep normalin üzerinde. Türkiye’de belli bir kurulu kapasite var” dedi.

“KREDİ BULAMIYORLAR”

“Şimdi kurulu kapasitenin 3 katı bir talep gelirse, olmaz olmaz araç. Yeni doğan bir talep var. Bu talep yoktu. Sarkan bir talep de var, şimdi pazarı parçalarsak, bir bireysel alıcılar var, bir de kurumsal alıcılar var. Kurumsal tarafta hala sarkan bir talep var. O da karşılık bulamıyor çünkü finansman yok. Bireysel taraftaysa iş yatırıma dönüştü” diyen Eroldu, “O büyük filolarda aslında temel kural, maksimum 3 senede arabaların değiştirilmesidir. Şimdi burada yaşlanan bir park var. Orada dediğiniz o sarkmayı da hayata geçiremiyoruz. Çünkü onlar da kredi bulamıyorlar şu anda” şeklinde yorum yaptı.



