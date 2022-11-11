Para Politikası Kurulu nedir? Para Politikası Kurulu üyeleri kimlerdir?

Para Politikası Kurulu, ülkelerin ekonomilerinde gerekli görüldüğü takdirde para üzerinde tam yetki sahibi olan ve para politikası kararlarının alındığı bir kuruldur. Para Politikası Kurulu üyeleri seçilen başkandan, yardımcılarından ve üyelerden oluşur.

Para Politikası Kurulu nedir?

Enflasyondaki hedefler dâhilinde para politikası için bazı kararların alındığı kurul "Para Politikası Kurulu (PPK)" olarak adlandırılır. Kurul kararları alınmadan önce bankanın konu ile ilgili olan birimleri, enflasyon için ödemeler dengesi, ekonomik etkinlikler, uluslararası gelişmeler ve kamu maliyeleri hakkında detaylandırılmış raporlar kurula sunulmuş olmalıdır. Önceden belirlenmiş olan tarihlerde toplanan kurul, yapılan toplantının ardından kısa bir gerekçe ile birlikte alınan kararları yayınlar. Merkez Bankasının resmî internet sitesinde bu kararlar yayınlanır. Alınan kararların açıklanma süresi beş gündür. Para Politikası Kurulu üyeleri:

"Guvernör" de denilen kurul başkanı

Başkan yardımcıları

Banka meclisi üyeleri arasından seçilen bir üye

Başkanın önerisi ile ortak verilen bir kararla atanan bir üye

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile bakanın belirleyeceği bir birim amiri de oy verme hakkı olmadan kurulun toplantılarında yer alabilir.



