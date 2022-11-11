Para ve Banka İstatistikleri Nedir?

Aylık olarak düzenlenen para ve banka istatistiklerinin sunulduğu tablolar birçok veri içerir. Bu veriler özgün bilançolar, sektörel bilançolar, parasal durumlar, para arzı büyüklüğü, mevduat, menkul eğerler, krediler ve vadelerdir.

Para ve banka istatistikleri nedir?

Tüm bankaların nakit para, mevduat gibi yükümlülükleri ile verdikleri kredilerini, yurt dışı pozisyonlarını belirten verilerin bulunduğu tablolar para ve banka istatistikleri olarak bilinir. Stok olarak düzenlenen bir tür veri topluluğudur. Haftalık ya da aylık olarak düzenleme yapılabilir.

Merkez bankası, para ve banka istatistiklerine dahil olarak aylık ya da haftalık olarak tablo hazırlar. Para ve banka istatistiklerinin yer aldığı tablolar içerdiği veriler ile son derece önemli bir kaynak kabul edilir.



