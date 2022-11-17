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Reel kesim güven endeksi nedir, alt endeksleri nelerdir? Reel kesim güven endeksi nasıl yorumlanır?

17.11.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) finans ve ekonomi alanında kullanılan ifadeler arasında yer alır. Reel sektördeki temsilcilerin ekonomik durumlar ile ilgili gözlemlerini ifade etmek amacı ile İktisadi Yönelim Anketi kapsamında sorulan sorulara verilen yanıtların bir arada değerlendirilerek özetlendiği göstergeye reel kesim güven endeksi denir. Peki, reel kesim güven endeksinin alt endeksleri nelerdir ve bu endeksler nasıl yorumlanır?

Reel kesim güven endeksi nedir, alt endeksleri nelerdir? Reel kesim güven endeksi nasıl yorumlanır?

Üreticilerin ve tüketicilerin genel finansal durumları ile ilgili değerlendirmelerini, gözlemlerini, eğilimlerini ve beklentilerini özetleyen bileşik bir dizin vardır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, her ay düzenli olarak İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi adında yaptığı anket çalışmaları ile üretim etkinlikleri gerçekleştiren firmaların durumlarını değerlendirir.

Reel kesim güven endeksi nedir?

Ekonomideki genel durum ile ilgili bilgi veren bir göstergedir. İktisadi Yönelim Anketi kapsamında hazırlanan soruların arasından seçilen sorulara göre hesaplanır. Ekonomik durumdaki küçülme ve büyüme dönemleri hakkında bilgi verir. Olası sıkıntıları önceden görerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamayı hedefler. Reel Kesim Güven Endeksi’nin verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Ekonomik Güven Endeksi’nin bilgi kaynakları arasında yer alır. Sonuçları da yine Türkiye İstatistik Kurumu yayınlar. Üç aşamalı bir ankettir. Yılda bir kez güncellenir ve güncelleme sırasında önceki yıla ait olan sanayi üretim verileri kullanılır.

Reel kesim güven endeksi nasıl yorumlanır?

Endeks göstergelerinin yorumlanması genel olarak 100 altı olumsuz ve 100 üstü olumlu olarak yapılır. Reel kesim güven endeksi için de aynı durum geçerlidir. Türk Lirası söz konusu olduğu zaman beklenenden daha yüksek olan ölçümler olumlu, beklenenden daha düşük olarak tespit edilen ölçümler ise olumsuz şeklinde kabul edilir.

Reel kesim güven endeksinin alt endeksleri nelerdir?

Reel kesim güven endeksinin alt endeksleri şu şekilde sıralanabilir:

  • İnşaat
  • Perakende ticaret
  • Hizmet
  • Reel kesim
  • Tüketici

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Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) kesim reel

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