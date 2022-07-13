Reeskont nedir, nasıl hesaplanır? Reeskont faizi nerede uygulanır?

Döviz kazancına yönelik bir kredi olan reeskont kredisinde geçen reeskont kelimesi iskonto anlamına gelir. Bu kredi türü Merkez Bankası döviz rezervlerine katkıda bulunur. Krediler 360 güne kadar vadelenebilir. Reeskont kredisinde işlem alt limiti yoktur.

Reeskont Kredisi Nedir?

Reeskont kredisi Türk Lirası verip döviz alınan bir kredi şekli olarak tanımlanabilir. Bu sayede Merkez Bankasına döviz geliri sağlanır. Reeskont tutarı hesaplanırken faiz oranı olarak kısa dönemli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı esas alınır.

Reeskont Avans Faizi Hesaplama

Ödeme zamanı gelmeyen senetlerle ilgili dönüş almayı sağlayan reeskont nedir? Herhangi bir mal varlığının nakit paraya çevrilme işlemi denilebilir. Belli kurallar içerisinde yapılan bu işlem için işlem yapılacak borcun ya da alacağın senede bağlı olması gerekir. TCMB reeskont faiz oranı yıllık olarak belirlenir ve her dönem farklı oranlar açıklanır.

Reeskont hesaplama formülü yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Reeskont uygulaması zorunlu bir işlem değildir. Reeskont yapılacak alacak veya borç senedi ticari kazanç ile elde edilmiş veya ticaretin devamlılığı ile ilgili gerçek bir borç ilişkisine dayanmalıdır. Reeskont kredilerinden birçok farklı alanda yer alan sektörler faydalanabilir. Bunlardan bazıları şöyledir; ihracata yönelik mal üretimi yapan imalatçı şirketler, ihracatçılar, yurt dışı müteahhitleri, uluslararası fuarcılık yapan şirketler.

Reeskont Faizi Nerede Uygulanır?

Reeskont faizini bankalardan, sigorta şirketlerinden kabul eden yetkili TCMB’dır. Reeskont avans faizi hesaplama için Merkez Bankasının belirlediği reeskont faizi baz alınır. Ayrıca Merkez bankası kabul ettiği senetler için avansta verebilir. Ancak avans verebilmesi için bazı şartlar ve teminatlar gerekir. Reeskont faiz geliri borç senetlerinin reeskont faizi ile daha önceki dönemde kaydedilmiş olan alacak senetlerinin yeni dönem başlangıcında yapılan iptaller sonucu oluşan gelirlere denir.

Türk parasının dışındaki para birimleri ile olan borç veya alacakların reeskont işlemlerinde eğer senette faiz oranı belirtilmemiş ise faiz oranı değer verme zamanında Londra Bankalar Arası Faiz Oranı esas alınarak yapılır. Otomatik reeskont hesaplama işlemi oldukça kolay bir şekilde yapacağınız işlem miktarlarını belirterek yapılabilir.

Reeskont işlemlerinde Türk parası ile yapılacak olan hesaplamalarda senet üzerinden yapılacak alacak ve borç değerlemesi eğer senet üzerinde faiz oranı belirlenmişse ona uygun şekilde yapılır. Senet üzerinde yazılmış bir faiz oranı yoksa T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadleri üzerinden belirlenir. Bankalar ve sigorta şirketleri için alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutma zorunluluğu bulunur.



