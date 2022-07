Spread nedir? Spread işlem ne demek?

Foreks piyasasından hisse ve borsaya uzanan birçok alanda karşılaşılan spread, İngilizce kökenli bir terimdir. Yayılma anlamına gelen bu sözcük, finansal bağlamdaki fiyat farkını göstermektedir. Finansal varlıkların alış ve satış değerleri arasındaki kur farkı, spread terimi ile yansıtılmaktadır.

Spread Nedir?

İngilizce bir terim olan spread ne demek? Bir menkul kıymet ya da varlığın alış ile satış fiyatı arasındaki fark, spread olarak adlandırılmaktadır. Spread sözcüğünün Türkçe karşılığı olan “yayılma” da fiyatın farkını ifade eder.

Spread; foreks piyasasında, hissede ve borsada karşılaşılabilen bir terimdir. Bu gibi alanların her birinde spread, finansal bağlamdaki fiyat farkını göstermektedir. Spread değerinin hesaplama yöntemi ise aşağıdaki örnek ile açıklanabilmektedir;

Bir bankanın dövizi 2,20 TL’den satmakta olduğu bilinmektedir.

Bu banka, dövizi 2,00 TL’den almaktadır.

Aradaki fark olan 20 kuruş ya da 200 pips de spread olarak belirtilebilmektedir.

Spread İşlem Ne Demek?

Gayrimenkul, döviz, menkul veya diğer emtia gibi finansal varlıkların alış ile satışı arasındaki kur farkı, spread olarak adlandırılmaktadır. Finansal araçlarda da kullanılan bu terim, en yaygın olarak paritelerin alış ve satış fiyatları arasındaki farkı belirtmektedir. Merkez Bankası da düzenli olarak her sabah hazinede yer alan yabancı cins dövizlerin stoklarına göre TL’nin diğer döviz kurlarına olan değerini belirlemektedir. Bu bağlamda değişken yani sabit veya dalgalı spread terimleri de akıllara gelmektedir.

Değişken spread değeri, serbest piyasada Merkez Bankası’ndan farklı olarak gözlemlenebilmektedir. Çünkü dalgalı kur, arz ve talep gibi unsurlara göre belirlenmektedir. Foreks piyasası gibi geniş ölçekli ve çevrimiçi piyasalarda da spread aralığı an be an değişebilmektedir. Spread aralığının artmasında ise faiz oranındaki değişiklikler ve işsizlik başvuruları gibi unsurlar etkili olmaktadır. Dolayısıyla alım satım işlemleri, birçok alanda spread oranını doğrudan etkileyen hususlardandır.