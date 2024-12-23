FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. 40 bin TL ödüyorlar 'Talep oldukça yüksek' İlçede bulunamaz hale geldi

40 bin TL ödüyorlar 'Talep oldukça yüksek' İlçede bulunamaz hale geldi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.12.2024 15:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bungalov evler yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Büyükşehirlere yakınlığı sebebiyle çok sayıda tatilciyi ağırlayan Sapanca'daki bungalov evlerin iki gecelik fiyatlarının 15 bin TL'den başlayıp 40 bin TL'ye kadar çıkabildiği belirtildi.

40 bin TL ödüyorlar 'Talep oldukça yüksek' İlçede bulunamaz hale geldi

Sapanca, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor. Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan ilçedeki bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor.

AW356005_01

"DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İ AŞTI"

İlçedeki 4 bin 500’e yakın işletmelerde doluluk oranının yüzde 80’i aştığını belirten Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, iki gecelik konaklama ücretinin 15 ila 40 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

AW356005_02

"TALEP OLDUKÇA YÜKSEK"

Minimum iki gece konaklama imkanı olduğunu belirten Alaçam, “Sapanca’da bulunan bungalov ve villa tarzı evlere talep oldukça yüksek. Şu anda ilçe genelinde doluluk oranı yaklaşık yüzde 80’e ulaştı. Bölgemizde villa ve bungalov evlerimizde 2 kişiden, 12 kişiye kadar kalabileceğiniz imkanlar mevcut ve bu çerçevede de fiyat değişiklikleri olabiliyor. Minimum iki gecelik konaklama imkanları bulunuyor. İki gecelik fiyatlarımız 15 bin liradan başlıyor ve 40 bin liraya kadar çıkabiliyor” dedi. (İHA)

AW356005_03

AW356005_04

AW356005_05

Anahtar Kelimeler:
Sapanca bungalov
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de eğitim aldı, Suriye'de bakan oldu! Tez konusu da asla tesadüf değil...

Türkiye'de eğitim aldı, Suriye'de bakan oldu! Tez konusu da asla tesadüf değil...

Faiz düşerse dolar, altın, borsa ve Bitcoin ne olur? Yükselir mi? İ

Faiz düşerse dolar, altın, borsa ve Bitcoin ne olur? Yükselir mi? İ

Talisca İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşmesi...

Talisca İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşmesi...

Altınlarını bozdurmaya başladılar! 'Elinde kağıt para olması gerekiyor'

Altınlarını bozdurmaya başladılar! 'Elinde kağıt para olması gerekiyor'

40 yıllık meyve suyu markası Aroma bitti, sebebi kardeş kavgası çıktı!

40 yıllık meyve suyu markası Aroma bitti, sebebi kardeş kavgası çıktı!

24 binden az 25 binden fazla olmayacak

24 binden az 25 binden fazla olmayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.