7 güne 1 milyon lira ile Dubai’yi de Paris’i de solladı! Artık turiste de hayal… ‘Yok oldu’ diyerek alarmı çaldılar

Türkiye’de tatil yapmak vatandaşa hayal olduğu gibi, yabancı turist için de pahalı hâle geldi. Otel fiyatları geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde yükseldi. Bugün 4 kişilik bir aile 7 gece her şey dâhil bir otele gitmeye kalksa, ücreti 100 bin liranın üstüne çıkıyor. Bu rakama ulaşım ve alışveriş de eklendiğinde fatura ciddi boyutlara ulaşıyor. Sektörde yaşanan fırsatçılık ve fahiş fiyatlar 60 milyar dolarlık yıl sonu gelir hedefini de tehdit ediyor.

7 GECELİK TATİL 1 MİLYON LİRA

Türkiye'nin haberine göre, özellikle Antalya, Muğla-Bodrum ve İzmir gibi destinasyonlardaki fiyatlar dikkat çekiyor. Ortalama bir ailenin bir hafta tatili 100 bin liranın üstüne çıkarken, bazı süper lüks otellerde 7 gecelik tatil 1 milyon liraya kadar ulaşıyor. Bu oteller spesifik örnekler olsa da Dubai veya Paris ile karşılaştırıldığında arada ciddi bir uçurum olduğu görülüyor. Örneğin Dubai’deki 7 yıldızlı Burj Al Arab otelinde 7 gece oda kahvaltı tatil yapmanın maliyeti 290 bin lira, Paris Disney Land Oteli’nde 335 bin lira iken, Bodrum’daki bazı otellerde aynı tip konaklamanın 902 bin lira olduğu görülüyor.

"2021'DEN SONRA FİYATLAR KATLAYARAK BÜYÜDÜ"

Gelinen noktada yabancı turistler de yüksek otel fiyatlarından yakınıyor. Türkiye’yi pahalı bulunan turist farklı ülkelere yöneliyor. Otel sahipleri fiyatların normal olduğunu savunurken, tatil satan acenteler şu açıklamayı yapıyor:

“Özellikle 2021 yılından sonra fiyatlar katlayarak büyüdü. Antalya ve Bodrum’daki popülasyon durumu; yüzde15 yerli-yüzde 85 yabancı şeklindeydi. Ancak yabancı turisti de kaçırmaya başladık. Fahiş fiyatlar nedeniyle iyi başlayan turizm sezonu yıl sonunu kötü kapatabilir. Nasıl ki yabancı konut alıcısı bizden kaçtı, şimdi de turisti kaçırıyoruz...”

“GİDEN BİR DAHA ZOR GELİR”

Sektör oyuncuları ise, “Milyonlarca kişi bu sektörden ekmek yiyor. Bu fiyatları gören turist gelmiyor. Devlet her sektöre al atıyor. Turizm sektöründeki fırsatçılığa da el atsın. Eskiden her segmentte otel bulunabilirken, şimdi ya çok ucuz ya çok pahalı oteller var. Orta segment tatil yok oldu. Turizmciler ‘nasıl olsa doluyoruz’ mantığı ile fiyatları yükseltiyor. Ancak 2024 sonu onlar için iyi olmayacak. Şayet turizmde, turist kaçar ve bir kriz yaşanırsa yüzlerce sektör etkilenir” açıklamasında bulunuyor.

MISIR VE YUNANİSTAN’A GİDİYORLAR

Türkiye’den kaçan yabancı turist ağırlıklı Yunanistan, Mısır ve Dubai’yi tercih ediyor. Bu ülkelere milyarlarca dolar para akıtıyor. “Türkiye pahalı” algısı yabancı medyada sıkça gündeme geliyor. Bugün Türkiye’de 1 hafta tatil yapmanın bedeliyle Mısır veya Yunanistan’da 15 gün tatil yapmak mümkün.

YABANCILARIN YAPTIĞI ALIŞVERİŞ DE DÜŞÜYOR

Tatil için gelip alışveriş yapan turistlerin sayısında da düşüş yaşanıyor. Bu durum Bankalar Arası Kart Merkezi rakamlarına da yansımış durumda. BKM verilerine göre bu yılın ilk iki ayında yabancıların toplam kartlı harcama içindeki payı yüzde 40 gerileyerek yüzde 4’ün de altına indi. Bu yılın ilk çeyreğinde yerli ve yabancı kartlar ile yapılan alışveriş tutarı 2 trilyon 649 milyar TL olarak gerçekleşirken bunun 83 milyar TL’si, yani yüzde 3,1’i yabancıların yaptığı alışverişten oluştu. 2022’nin aynı döneminde bu oran yüzde 6 idi.







