750 bin kişi tatile çıkıyor: 3 bin 600 TL'den başlıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yılbaşı dönemi tatil ve etkinlik seçeneklerinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Geçen yıla göre rezervasyonlarda yüzde 10'luk artış olduğunu ifade eden Bağlıkaya, yılbaşında yaklaşık 750 bin kişilik hareketlilik oluşmasını beklediklerini aktardı. Bağlıkaya turların fiyatlarının ise 3 bin 600 TL'den başladığını söyleyip, programın içeriğine ve kalış süresine göre değiştiğini anlattı.

Bu sene yeni yılın ilk günü perşembeye denk gelirken birçok otel, kutlama programlarını hafta sonu ile birleştirerek 3 veya 4 günlük tatil seçenekleri hazırladı. Özellikle KKTC ve Antalya'daki otellerde birçok ünlü isim yılbaşı programları kapsamında konser düzenleyecek.

ÇOK FAZLA TATİL SEÇENEĞİ

Yılbaşı tatili hareketliliğiyle ilgili DHA'ya değerlendirmede bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yılbaşı döneminin tatil ve etkinlik seçeneklerinin oldukça fazla olduğu bir dönem olduğuna dikkat çekti. Bağlıkaya, "Eğlence, kültür, doğa, sıcak iklim arayışı, kış sporları gibi çok farklı motivasyonlarla tatil planı yapılabiliyor" dedi.

TURLAR 3 BİN 600 TL'DEN BAŞLIYOR

Bu sene cuma günü için izin alıp tatilini uzatanların 4 günlük tatil planı yaptıklarını belirten Firuz Bağlıkaya, “Seyahat acentelerimiz yeni yılı seyahat ederek ya da tatil yaparak karşılamak isteyen vatandaşlarımız için yurt içinde ve yurt dışında farklı gelir gruplarına hitap eden alternatifli tur programları sunuyor. Tur paketleri yurt içinde 1 gece konaklamalı, kişi başı 3 bin 600 TL'den, yurt dışında otobüslü turlar 7 bin 500 TL, uçaklı kişi başı turlar ise 15 bin TL'den başlayıp programın içeriğine ve kalış süresine göre daha yükseğe çıkıyor" diye konuştu.

170 BİN KİŞİ YILBAŞINDA YURT DIŞINDA

Bu yılbaşındaki hareketlilikle ilgili bilgi veren Bağlıkaya, “Seyahat acentelerimizden aldığımız bilgiye göre rezervasyon taleplerinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10'luk artıştan bahsedebiliriz. Tura çıkacak vatandaşlarımızın yanı sıra yeni yıla ailelerinin yanında girmek amacıyla seyahat eden vatandaşlar da eklendiğinde yılbaşında yaklaşık 750 bin kişilik hareketlilik oluşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 170 bin kişinin de yeni yılı yurt dışında karşılayacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞU EKSPRESİ'NE YOĞUN İLGİ

Destinasyonlara bakıldığında ise yurt içinde Turistik Doğu Ekspresi rotalarının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Firuz Bağlıkaya, yılbaşında kış tatili ve kar deneyimi yaşamak isteyen vatandaşların ise Uludağ, Erciyes, Palandöken ve Sarıkamış gibi merkezlere yöneldiklerini söyledi. Bağlıkaya, “Kapadokya, GAP turları, Karadeniz yaylaları, yılbaşının talep gören rotaları arasında yer alıyor. Yine büyük kentlere yakın Sapanca, Abant, Yalova, Şile gibi destinasyonlar doğa, termal, SPA gibi olanaklarıyla yılbaşında kısa tatil planlayanlar tarafından tercih ediliyor. Yılbaşını sıcak iklimde karşılamak isteyenler bu yıl da Antalya, Bodrum gibi kıyı destinasyonlarımıza ilgi gösteriyor. Güneydeki sanatçı programlı tesisler de yeni yıla eğlenceli girmek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor" dedi.

YURT DIŞI TERCİHİ KKTC

Yeni yılı yurt dışında karşılamak isteyen tatilcilerin tercihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başı çektiğini söyleyen Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"KKTC'deki sanatçılı yılbaşı programlarına talep var. Her tatil döneminde olduğu gibi vizesiz ve kısa uçuş rotaları ön planda. Belgrad, Saraybosna, Üsküp gibi Balkan rotaları yine büyük talep görüyor. Dubai, Şarm el Şeyh ve Fas gibi vizesiz veya kolay vize alınabilen destinasyonlar da yılbaşı dönemi için ilgi gösterilen destinasyonlar arasında yer alıyor. Vize sorunu olmayan vatandaşlarımız için Paris, Roma, Amsterdam, Prag ve Viyana gibi şehirler 'kültürel yılbaşı şehirleri' kategorisinde her dönem talep gören rotalar olarak öne çıkıyor. Lizbon, Malaga, Granada gibi şehirler ve Malta gibi biraz daha ılıman iklim sunan bölgeler de yeni yıla daha sıcak Avrupa destinasyonlarında girmek isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında. Yılbaşını tamamen farklı bir coğrafyada geçirmek isteyenler Tayland, Bali ve Japonya gibi uzak destinasyonları seçiyor."

