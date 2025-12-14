'Ankara'dan edindiğim izlenim' deyip asgari ücreti küsuratına kadar söyledi

2026 asgari ücret rakamının belirlenmesine yönelik çalışmalarda ilk toplantı 12 Aralık'ta gerçekleştirildi. Şimdi gözler bir sonraki toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacak. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde TÜRK-İŞ'in tavrı çokça konuşulmuştu. Bir yandan da yeni asgari ücret rakamının ne kadar olacağı milyonlar tarafından merak ediliyor. Son olarak asgari ücret ile ilgili canlı yayında dikkat çeken bir çıkış geldi.

"27 BİN 100 TL! BENİM EDİNDİĞİM İZLENİM O"

TGRT Haber canlı yayınında Gürkan Hacır, gazeteci Barış Yarkadaş'a "Asgari ücret komisyonuna toplantıya Türk-İş binaya geldik ama diyor, komisyona katılmama gerekçemizi sunmak için geldik diyor ve katılmıyorlar. İkinci toplantı 18 Aralık'ta olacak. Bu arada Türk-İş'in asgari ücret talebi, 40 bin TL'ye yaklaşıyor. Bu mümkün mü sence?" sorusunu yöneltti.

Yarkadaş "Şimdi 40 bin TL kimse veremez. Benim Ankara'dan edindiğim izlenim asgari ücretin 27 bin 100 TL olacağı yönünde. 27 bin 100 TL. Benim edindiğim izlenim o. Şu an 22 bin 105 TL biliyorsunuz. Yeni asgari ücretin 27 bin 100 TL olacağı söyleniyor.

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI