'Fiyatı 34 bin TL' 6 bin kişilikti, 300 kişilik yer kaldı! Yoğun talep var

Trabzonlular hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezar sahibi olmak için sıraya girerken, talep oranı doluluk oranı şimdiden yüzde 95'e ulaştı. Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral "Altı bin kişilik kapasiteden şu anda yaklaşık 300 kişilik yerimiz kaldığını söyleyebiliriz" dedi. Saral "Bu kadar hızlı dolan başka bir mezarlık alanı yok. Şu anda mezar yeri fiyatı 34 bin lira" ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Boztepe Mahallesi Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan mezarlığa yoğun ilgi olunca Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 yıl önce sit alanı olarak belirlenen yeni yere 6 bin kişilik mezar yeri açmıştı.
Denize nazır alanda yer alan Ahi Evren Dede Türbesi'nin bulunduğu kısmın hemen alt tarafındaki bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni mezar yeri çalışması yapılırken, söz konusu yere yoğun şekilde talep olmuş ve tartışmalar bile yaşanmıştı.

Yeni mezar yerine Trabzonlular hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezar sahibi olmak için sıraya girerken, talep sonrası doluluk oranı şimdiden yüzde 95'e ulaştı.

Şu ana kadar 6 bin kişilik mezar yerinden yaklaşık 300 kişilik yer kaldı.

Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral üç yıldır hizmet veren mezarlıkta altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"ALTI BİN KİŞİLİK KAPASİTEDEN ŞU ANDA YAKLAŞIK 300 KİŞİLİK YERİMİZ KALDI"

Saral, alanın ilk etapta mezarlık olarak düşünülmediğini, sit alanı olması nedeniyle başka bir yapılaşmaya izin verilmemesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Saral, "Trabzon Büyükşehir Belediyemize ait toplam 137 dönümlük bir alanımız vardı. Bu alanın komplesi sit alanı, 40 dönümü mezarlık alanı olarak tahsis edildi. Bu 40 dönümün 30 dönümünde mezar alanı oluşturduk, kalan 10 dönümlük kısmı ise otopark olarak düzenleyeceğiz. Burada toplam 6 bin kişilik bir mezarlık alanı oluştu. Yaklaşık 3 yıldır burada hizmet veriyoruz. Altı bin kişilik kapasiteden şu anda yaklaşık 300 kişilik yerimiz kaldığını söyleyebiliriz. Anayolun betonlamasını tamamladık, şimdi iç yolların betonlama çalışmalarını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Saral "Ardından peyzaj düzenlemesine geçeceğiz. Belirli alanlarda çeşmelerimiz mevcut. Peyzajda her ağacı kullanmayacağız; belirlediğimiz türleri tercih edeceğiz. Dışarıdan bakıldığında burasının çiçeklik gibi görünmesini hedefliyoruz" dedi.

"DENİZ MANZARASI DA TERCİH EDİLME SEBEPLERİ ARASINDA"

Saral, bölgenin deniz manzaralı olmasının tercih edilme sebepleri arasında geldiğini belirtti.

Saral, "Konum olarak da şehrimizin örnek alanlarından biri olacağı için örnek bir proje olacak. Buranın yoğun talep görmesinin birçok nedeni var. Bunların başında Ahi Evren Dede geliyor. Kendisi Fatih Sultan Mehmet Han'dan önce Trabzon'a yerleşmiş, burada İslamlaşmanın ve Müslüman yaşamının örneğini insanlara göstermiş bir şahsiyettir. Trabzon'un bilinen en eski defin alanlarından biridir" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR HIZLI DOLAN BAŞKA BİR MEZARLIK ALANI YOK"

Devamında Saral "Ayrıca ulaşımın kolay olması, şehir merkezinde yer alması ve alanın seyirlik bir noktada bulunması da tercih sebeplerindendir. Deniz manzarası da tercih edilme sebepleri arasında olsa da bu etkisinin yaklaşık yüzde 30 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yüz kişiden 70'i ulaşım kolaylığı ve Ahi Evren Dede nedeniyle burayı tercih ederken, manzaradan kaynaklanan tercih oranı yaklaşık 30 kişi civarındadır. Bu kadar hızlı dolan başka bir mezarlık alanı yok" ifadelerini kullandı.

Saral "Açıkçası burayı ilk etapta mezarlık olarak planlamamıştık. Belediyemiz olarak burayı bir seyir ve sosyal alan olarak vatandaşın kullanımına açmayı düşünüyorduk. Ancak sit alanı olduğundan mezarlık dışında herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemesi nedeniyle süreç bu şekilde gelişti" diye konuştu.

Saral "Şu anda mezar yeri fiyatı 34 bin lira" dedi.

Saral "Şu anda mezar yeri fiyatı 34 bin lira" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Trabzon mezarlık fiyat
