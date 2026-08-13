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ABD harekete geçti: 'Doğum turizmi'ni sona erdirmek için kuruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye doğum yapmak amacıyla seyahat etme uygulaması olarak nitelendirilen "doğum turizmi"ni sona erdirmek için bir görev gücü kurduğunu duyurdu.

ABD harekete geçti: 'Doğum turizmi'ni sona erdirmek için kuruldu

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın göçmen politikalarının yansıması olarak yeni bir görev gücü kurulduğunu bildirdi.

Doğum yapmak üzere ABD'ye seyahat etme sürecinin suistimal edilerek bu işin adeta "doğum turizmi"ne çevrildiğine işaret edilen açıklamada, Amerikan vatandaşlığının değerli olduğu vurgulandı.

ABD harekete geçti: Doğum turizmi ni sona erdirmek için kuruldu 1

"VATANDAŞLIK, ABD GÖÇMENLİK YASALARININ KASITLI OLARAK İSTİSMAR EDİLMESİ YOLUYLA ELDE EDİLEBİLECEK BİR META DEĞİLDİR"

Açıklamada, "Başkan Trump’ın da açıkça belirttiği gibi, vatandaşlık, ABD göçmenlik yasalarının kasıtlı olarak istismar edilmesi yoluyla elde edilebilecek bir meta değildir." ifadesi kullanıldı.

ABD harekete geçti: Doğum turizmi ni sona erdirmek için kuruldu 2

GEÇEN AY 600’DEN FAZLA VİZE İPTAL EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin "doğum turizmi şebekelerine" karşı yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında, geçen ay yabancı uyruklulara ait 600’den fazla vizeyi iptal ettiğini bildirdi.

ABD harekete geçti: Doğum turizmi ni sona erdirmek için kuruldu 3

ABD Başkanı Trump, ABD’de doğan bebeklere Amerikan vatandaşlığı hakkı tanıyan anayasal hakkın iptal edilmesi için hukuki süreçlere başvurmuş ancak Yüksek Mahkeme, söz konusu başvuruyu reddetmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd doğum
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