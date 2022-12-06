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Açılış tarihi ertelendi! Bu yıl fiyatlar cep yakacak: 5 bin liradan başlayıp, 200 bin liraya kadar...

06.12.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsimin girmemizle birlikte Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. 15 Aralık'ta açılması planlanan yeni sezon, kayak yapmak için kar kalınlığının yeterli düzeyde olmamasından dolayı 23 Aralık'a ertelendi. Öte yandan, merkezde günübirlik tatil fiyatlarının 5 bin liradan başlayıp, 200 bin liraya kadar çıkacağı öğrenildi.

Açılış tarihi ertelendi! Bu yıl fiyatlar cep yakacak: 5 bin liradan başlayıp, 200 bin liraya kadar...

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce yerli ve yabancı vatandaşı ağırlamaya hazırlanıyor. Sezonunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu merkeze, sezon boyunca 250 binin üzerinde turistin gelmesi bekleniyor.

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YENİ SEZON 23 ARALIK’A ERTELENDİ

Kartalkaya'da 5 otelin bulunduğunu söyleyen Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "5 otel de hazırlıklarını tamamladı. Otellerin içerisinde tadilatlar yapıldı, içi hazır vaziyette, misafirlerimizi bekliyoruz. Teleferiklerde de bakımlar yapıldı. Geçen haftalarda iyi bir kar yağışı olmuştu ama devamı gelmedi. Devamı gelmediği için biz normalde 15 Aralık’ta açmayı düşünüyorduk ama bu sefer 23 Aralık’a erteledik" dedi.

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BU YIL BEKLENTİ YÜKSEK

Bu yıl beklentinin yüksek olduğunu ifade eden Ergül, "Geçtiğimiz sezon otellerde konaklayan ve günübirlik gelenlerle birlikte 250 bin müşteri gelmişti. Bu sene 250 bin kişinin üzerinde olmasını bekliyoruz. Geçen sene pandemi sonrasıydı, insanlar rahat rahat gelemiyordu. Bu sene normale döndük. Tatil fiyatları 5 bin liradan başlıyor, 100-200 bin liralara kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

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tatil kartalkaya

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