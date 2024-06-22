Akıllara Antalya geldi! Avrupalı bir bir yasaklıyor: Turiste günlük kiralık ev döneminin sonu, tarih verildi

Dünyanın en turistik şehirlerinden Barselona'da kira ve konut krizi nedeniyle günlük kiralık evlerin yasaklanacağı açıklandı.

Yerel halkın artan ev fiyatlarını ödeyemediğini belirten Barselona'nın solcu Belediye Başkanı Jaume Collboni, Airbnb gibi platformlarda turistlere günlük ev kiralama uygulamasının 2028'e kadar sona ereceğini duyurdu. Bu adımla ev fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Collboni, kısa süreli kiralama iznine sahip 10 binden fazla evin lisansını da iptal edeceklerini söyledi. Collboni, ev kiralarının Barselona'nın en büyük sorunu olduğunu ifade etti.

Öte yandan bazı kesimler, bu adımın kaçak kiralama uygulamalarına yol açacağını belirtiyor.

FİYATLAR FIRLADI

Kısa süreli kiralık evlerin sayısının patlamasıyla son 10 yılda Barselona'da ev kiraları yüzde 68, satılık ev fiyatları ise yüzde 38 yükseldi. Özellikle gençlerin ev kiralarını ödeyememesi ciddi bir sorun haline geldi.

Benzer sıkıntılar yaşayan İspanya'nın Kanarya Adaları, Lizbon ve Berlin'de de daha önce turistlere ev kiralama uygulamasına sınırlama getirilmişti.

AKILLARA ANTALYA GELDİ

Alınan bu karar özellikle yaz deniz sezonunda nufüsu bir hayli artan Antalya’yı getirdi. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında şehirde hem satılık hem kiralık konut sıkıntısı yaşanmıştı. Buna bir de fahiş fiyatlar eklenince yerel halk ev bulamaz hale gelmişti.







