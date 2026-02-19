Akın akın geldiler 'Trafik 4-5 km durdu' Beklediklerinden daha iyi çıktı

Başdeğirmen Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı! Kar yağışlarının ardından debisi artan şelale, özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bölgede yaşanan yoğunluk nedeniyle trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu.

"GEÇEN YILLARA GÖRE DAHA FAZLA ZİYARETÇİMİZ VARDI"

Mardin Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Ramazan Uçar, bu yıl ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşandığını belirterek, "Burası Mardin Kızıltepe Başdeğirmen köyü. Doğa harikası bir şelalemiz var. Bu sene daha çok ziyaretçi geldi. Geçen pazar trafik 4-5 kilometre durdu; ne geliş oldu ne gidiş. Geçen yıllara göre daha fazla ziyaretçimiz vardı" dedi.

Doğal dengenin korunması gerektiğine dikkat çeken Uçar, bazı ziyaretçilerin piknik sonrası atıklarını alanda bıraktığını ifade ederek, "Allah bu kainatı dengeli bir şekilde yaratmıştır. Bu dengeyi bozan biz insanoğluyuz. Ziyaretçiler şelaleye gelirken pet şişe ve içeceklerini getiriyor, piknik yapıyorlar ama atıklarını burada bırakıyorlar. Hepsi doğada kalıyor. Özellikle plastik doğada bin yıla yakın yok olmuyor. Bize gelen ziyaretçiler attıklarını beraberinde götürsünler. Çöp konteynerleri var, çöplerini oraya atsınlar. Lütfen bize bırakmasınlar. Özellikle çocuklar, büyüklerinize söyleyin, çevreyi kirletmesinler" dedi.

"GELSİNLER, GEZSİNLER ANCAK DOĞAYI KİRLETMESİNLER"

Başdeğirmen Mahallesi Muhtarı Ramazan Demir ise çevre il ve ilçelerden çok sayıda misafirin geldiğini kaydederek, "Misafirlerimizin başımızın üstünde yeri var. Gelsinler, gezsinler ancak doğayı kirletmesinler. Birkaç gün sonra bırakılan çöplerin kokusundan durulmaz hale geliyor" diye konuştu.

Şelaleyi ailesiyle birlikte ziyaret eden İlhem Manop, bölgenin görülmeye değer bir doğal güzellik olduğunu ifade etti.

"GERÇEKTEN GÖRÜLMEYE DEĞER BİR YER"

Manop "Burası Mardin Kızıltepe Başdeğirmen Şelalesi. Gerçekten görülmeye değer bir yer. Biz çok sevdik. Eşimle ve ailemle sürekli geliyoruz. Bu yıl özellikle kar yağışlarından dolayı şelale çok güzel akıyor. Fırsat buldukça hafta sonları geliyoruz. Oruç öncesi çocuklarla etkinlik olsun diye geldik. Açık hava ve doğa olması, şehirden biraz uzak olması bizim için güzel. Şu an çok eğleniyoruz. Sadece dikkatimi çeken bir konu var. Gelen vatandaşlar temizliğe dikkat ederse toplum adına daha güzel olur'' şeklinde konuştu.

"BU KADAR GÜZEL BEKLEMİYORDUM"

Batman’dan gelen Derya Yıldırım da doğa yürüyüş grubu ile ilk kez bölgeyi ziyaret ettiğini aktararak, şelalenin beklediğinden daha güzel olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, "Bu kadar güzel beklemiyordum. Her seferinde daha güzel manzaralarla karşılaştım. Gelen kişiler biraz daha dikkatli olursa çok sevinirim. Çünkü bu güzel yere zarar gelmesini hiçbirimiz istemeyiz" ifadelerini kullandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır