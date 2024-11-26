FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Akın akın İstanbul'a geldiler! Büyük kısmı Avrupa'dan... Dünyada büyük ilgi görüyor

Akın akın İstanbul'a geldiler! Büyük kısmı Avrupa'dan... Dünyada büyük ilgi görüyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.11.2024 15:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kente sağlık turizmi kapsamında 10 ayda 399 bin turistin geldiğini söyledi. Güner, İstanbul'a yılın 10 ayında 201 farklı ülkeden sağlık turizmi kapsamında hasta geldiğini ve bunların büyük kısmını Avrupa'dan gelenlerin oluşturduğunu anlattı.

Akın akın İstanbul'a geldiler! Büyük kısmı Avrupa'dan... Dünyada büyük ilgi görüyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık turizmini çok önemsediklerini belirterek, Türkiye'de sunulan yüksek akademik hizmetinin büyük bir kısmının İstanbul'dan karşılandığını söyledi.

Kentin sağlık turizminde sunduğu hizmetten dolayı dünyada ilgi gördüğünü ifade eden Güner, İstanbul'a sağlık turizm için Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ile Orta Doğu gibi farklı bölgelerden çok sayıda kişinin geldiğini vurguladı.

AA-20241126-36296722-36296721-ISTANBULA_SAGLIK_TURIZMI_KAPSAMINDA_10_AYDA_399_BIN_TURIST_GELDI

Doç. Dr. Güner, Türkiye ve İstanbul'da sağlık turizmi konusunda kaliteli hizmet sunulduğunu dile getirerek, bu hizmetle Türk ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade etti.

İstanbul'da 53 kamu, 158 özel ile 16 üniversite olmak üzere toplam 227 hastane bulunduğunu aktaran Güner, "Bunun dışında ağız diş sağlığı alanında hizmet veren 4 bin 460 sağlık tesisi, hastane, tıp merkezi, poliklinik, muayenehane, eczane gibi sağlık hizmeti sunan toplam 21 bin 655 sağlık tesisi mevcut." dedi.

thumbs_b_c_16847e8fb5c0e446c6fe20843e61c594

Doç. Dr. Güner, yurt dışından birçok hastanın farklı konular için İstanbul'a geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'a en çok plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, göz hastalıkları, ağız ve diş sağlığı, cildiye branşlarının yanı sıra onkoloji kardiyoloji, ortopedi, kulak, burun, boğaz gibi branşlarda oldukça yoğun sağlık hizmeti sunuluyor. İstanbul'da bu yılın ilk 10 ayında 399 bin turist sağlık hizmetlerimizden faydalandı. Kentte, sağlık turizmi kapsamında bu dönemde 700 bin kez hizmet verdik. İstanbul'da yüksek akademik hizmet sunuyoruz ve herkes bundan memnun. Bu sistemdeki yüksek akademik hizmetin devamlılığını önemsiyoruz. İstanbul kamusu, özeli, üniversiteleriyle beraber büyük bir sağlık hizmeti sunuyor ve bu yüksek kaliteli hizmeti de biz yurt dışına ihraç ederek, Türk ekonomisine büyük bir katkıda bulunuyoruz."

thumbs_b_c_20a31b1ad97fb13cc7acfb07e6733aef

201 FARKLI ÜLKEDEN HASTA GELİYOR

Güner, İstanbul'a yılın 10 ayında 201 farklı ülkeden sağlık turizmi kapsamında hasta geldiğini ve bunların büyük kısmını Avrupa'dan gelenlerin oluşturduğunu anlattı.

Avrupa'da sunulan sağlık hizmetiyle Türkiye'de sunulan sağlık hizmeti arasında hem akademik hem de ekonomik olarak büyük fark olduğuna işaret eden Güner, İstanbul'da şifaya ve tedaviye yönelik büyük hizmet sunulduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Güner, sağlık turizminin günden güne büyümeye devam ettiğini belirterek, "Günden güne sağlık turizmindeki bizim payımız artıyor. Bunu ülke ekonomisi açısından da çok önemli olarak değerlendiriyoruz, Sağlık Bakanlığı olarak bunu destekliyoruz. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun İl Sağlık Müdürlüğü döneminden itibaren yüksek denetim mekanizması ve kalitenin yüksek kalmasıyla ilgili çabalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_10b47fcc9cb755e42614d06801bac21b

HEDEF 100 MİLYAR DOLARI AŞMAK

Sağlık turizmini geliştirmek ve yüksek kaliteyi korumak için çalışmalarının sürdüğünü, amaçlarının ilerleyen tarihte mevcut pazar payını artırarak 100 milyar dolara ulaşmak olduğunu kaydeden Güner, bunun Türk ekonomisi için çok değerli olduğunu sözlerine ekledi. (AA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İstanbul sağlık turizmi
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu: "Bağırma oradan! Ağzına o lafı kapatırlar"

İmamoğlu: "Bağırma oradan! Ağzına o lafı kapatırlar"

Ne Rus ne Alman... Bu kez o ülkeden de akın akın gelecekler! 'Ciddi artış'

Ne Rus ne Alman... Bu kez o ülkeden de akın akın gelecekler! 'Ciddi artış'

Trump göreve başlamadan kararlarını duyurmaya başladı!

Trump göreve başlamadan kararlarını duyurmaya başladı!

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Narin Güran cinayetinde çok önemli gelişme! Baba Arif Güran'ın ısrarla üzerinde durduğu o delil hakkında Jandarma'dan yanıt geldi

Narin Güran cinayetinde çok önemli gelişme! Baba Arif Güran'ın ısrarla üzerinde durduğu o delil hakkında Jandarma'dan yanıt geldi

Yeni turizm destek paketi geliyor! Bakan Şimşek duyurdu

Yeni turizm destek paketi geliyor! Bakan Şimşek duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.