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Alaçatı’da sezon açıldı! Hafta sonu İstanbul’dan gelenler hareket kattı… İşletmecilerin beklentisi çok yüksek

Ege’nin gözde turizm beldelerinden Çeşme’nin Alaçatı bölgesi, 2025 yaz sezonuna canlı ve hareketli bir giriş yaptı. Özellikle Haziran ayının ortasıyla birlikte Alaçatı sokakları hem yerli hem yabancı turistlerin akınına uğradı. Taş evlerin gölgesinde kurulu butik restoranlar, gurme lezzetleriyle olduğu kadar şık sunumları ve atmosferleriyle de dikkat çekiyor. Menülerde son dönemde Ege otları, kebaplar ve modern yorumlanmış mezeler öne çıkıyor.

Alaçatı’da sezon açıldı! Hafta sonu İstanbul’dan gelenler hareket kattı… İşletmecilerin beklentisi çok yüksek

Alaçatı, sadece gündüzleri değil, geceleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Beach club’lardan rooftop barlara, eski taş binalarda açılan DJ performanslı gece kulüplerine kadar birçok mekân bu yaz da kapılarını müzikseverlere açtı. Özellikle haftasonları İstanbul’dan gelen ünlü DJ’ler sayesinde Alaçatı gece hayatı adeta küçük bir festival havasında geçiyor. Mekânlar sabahın ilk ışıklarına kadar dolup taşarken, ziyaretçiler hem kaliteli müzik hem de sosyal ortam açısından oldukça tatmin olmuş görünüyor.

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Bu sezon Alaçatı’da işletmecilerin beklentisinin çok yüksek olduğunun altını çizen Cabbar Port işletmecisi Serkan Koca, şu ifadeleri kullandı.

“Her sene olduğu gibi bu sene de hedefimiz müşteri memnuniyeti olmazsa olmazımız bu! İyi servis, iyi yemek, iyi müzik ve tabi ki fiyat politikası… Bunlar olduğunda otomatik oalrak başarılı oluyorsunuz.

Alaçatı’yı çok iyi bildiğimiz için, bunların hepsine çok önem veriyoruz bu zincirin halkalarından biri eksik olursa problem yaşanır. Beşinci yılımızda da başarılı olmak için çok daha fazla çalışıyoruz.

Evet Çeşme gözde bir yer ve turizm ilçemiz biz de bunu farkındayız ve buraya yakışacak işler yapmaya çalışıyoruz, bunun için her yıl yeniden sıfırdan dükkan açılmış gibi bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz bu sene beklentimiz her yıl olduğu gibi çok yüksek ama daha yoğun ve daha iyi bir sezon geçireceğinizi eminiz.

"HAFTA SONLARI HAREKETLİ GEÇİYOR"

Son yıllarda hafta sonu İstanbul’dan gelen vatandaşlar da Çeşme’ye hareket kattı. O nedenle hafta sonları çok hareketli geçiyor.”

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İzmir Alaçatı çeşme
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